Пользователи соцсетей считают роман финалиста проекта «Замуж за Бузову» и Аллы Лагутиной пиар-компанией

Подписчики на Instagram сыровара Дениса Лебедева пишут, что сейчас мужчина отдыхает в Таиланде с другой девушкой.

Подписчики на страницу победителя проекта «Замуж за Бузову» Дениса Лебедева обвинили его в том, что мужчина закрутил роман в одной из участниц проекта Аллой Лагутиной исключительно для того, чтобы не пропадать из медийного поля. Ведь на самом деле, пока разбивший сердце Ольги Бузовой Лебедев выкладывает в своем аккаунте романтические снимки с Аллой, в настоящее время он отдыхает в Таиланде с другой девушкой.