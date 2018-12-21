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Пользователи соцсетей считают роман финалиста проекта «Замуж за Бузову» и Аллы Лагутиной пиар-компанией

Пользователи соцсетей считают роман финалиста проекта «Замуж за Бузову» и Аллы Лагутиной пиар-компанией фото: instagram.com
Подписчики на Instagram сыровара Дениса Лебедева пишут, что сейчас мужчина отдыхает в Таиланде с другой девушкой.

Подписчики на страницу победителя проекта «Замуж за Бузову» Дениса Лебедева обвинили его в том, что мужчина закрутил роман в одной из участниц проекта Аллой Лагутиной исключительно для того, чтобы не пропадать из медийного поля. Ведь на самом деле, пока разбивший сердце Ольги Бузовой Лебедев выкладывает в своем аккаунте романтические снимки с Аллой, в настоящее время он отдыхает в Таиланде с другой девушкой.

Страница Дениса Лебедева в Instagram
Страница Дениса Лебедева в Instagram

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Тем временем о предприимчивости сыровара заговорила и бывшая жена Лебедева Анна Кочеткова. Женщина отметила, что и на ней он женился исключительно из-за денег, ведь изначально сыроварный бизнес спонсировала состоятельная семья Анны. Сам же Лебедев не раз поднимал руку на свою супругу. А теперь не изъявляет желания встречаться с сыном и платит минимальные алименты, пишет кр.ru.

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Тэги:
Денис Лебедевновый романОльга Бузова

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Пользователи соцсетей считают роман финалиста проекта «Замуж за Бузову» и Аллы Лагутиной пиар-компанией
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