Коллеги Аршавина советуют футболисту следить за своим поведением

Новоиспеченный руководитель детского футбольного проекта оказался в центре скандала.

Всего спустя сутки после назначения Андрея Аршавина на должность руководителя детского проекта «Сириус в Зените», футболист оказал в центе скандала с неоплаченными пьяными конными прогулками в компании моделей, которой, кстати, предшествовало посещение стриптиз-клуба.

Инцидент, попал в Сеть, однако ни сам спортсмен, ни его супруга, известная своим буйным нравом, не комментируют произошедшее. А вот специалисты молчать не стали. По их мнению, новый статус Аршавина предполагает более сдержанное поведение.

Экс-защитник «Зенита», а ныне футбольный тренер Алексей Стрепетов предположил, что в тот вечер Эрмитаж уже был закрыт, потому Андрей Аршавин отправился в ночной клуб. По словам тренера, его коллеге нужно получше следить за собой, ведь за развитием его карьеры следят не только в России, но и за рубежом. А теперь, тем более, он стал публичным лицом. Однако, уверен Стрепетов, по большей части это вопросы жены Аршавина, как она отреагирует на такое поведение своего супруга. Что же касается неоплаченной конной поездки, тренер предположил, что Андрей Аршавин все отдаст с процентами.

При этом, детский тренер Ватибор Зимовец отмечает, что новая должность скандально известного футболиста предполагает, что ее должен занимать человек высокодуховный и образованный. И, конечно, вести себя подобающе, быть своеобразной «иконой», ведь на него будут равняться дети. Об этой «иконе» они будут читать в интернете и других СМИ. И читать, получается, будут о его вечерних похождениях, пишет издание 78.ru.