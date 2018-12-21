Коллеги Аршавина советуют футболисту следить за своим поведением
Всего спустя сутки после назначения Андрея Аршавина на должность руководителя детского проекта «Сириус в Зените», футболист оказал в центе скандала с неоплаченными пьяными конными прогулками в компании моделей, которой, кстати, предшествовало посещение стриптиз-клуба.
Инцидент, попал в Сеть, однако ни сам спортсмен, ни его супруга, известная своим буйным нравом, не комментируют произошедшее. А вот специалисты молчать не стали. По их мнению, новый статус Аршавина предполагает более сдержанное поведение.
При этом, детский тренер Ватибор Зимовец отмечает, что новая должность скандально известного футболиста предполагает, что ее должен занимать человек высокодуховный и образованный. И, конечно, вести себя подобающе, быть своеобразной «иконой», ведь на него будут равняться дети. Об этой «иконе» они будут читать в интернете и других СМИ. И читать, получается, будут о его вечерних похождениях, пишет издание 78.ru.