НОВОСТИ

Домашние питомцы помогут защитить детей от аллергии

Домашние питомцы помогут защитить детей от аллергии Фото: Goodfon.ru
Вопреки общепринятому представлению, что на первом году жизни ребенка следует ограждать от общения с домашними животными, это оказалось не так.

больше по теме
Аллергия и авитаминоз: какие лекарства обязательно должны быть в вашей аптечке веснойНаконец-то вступившая в свои права весна – повод для сезонной ревизии не только в гардеробе и косметичке, но и в аптечке. О том, как поддержать организм в сезон аллергии и авитаминоза расскажет Teleprogramma.pro.
Специалисты из Гетеборгского университета провели исследование, результаты которого показали, что наличие кошек и собак в домах, где есть дети, оказывает благотворное влияние на здоровье последних. Вопреки общепринятому представлению, что в первый год жизни младенца следует ограждать от общения с домашними питомцами, оказалось, что это не так.

Исходя из полученных данных, во время первого года жизни у ребенка, в доме которого проживает кошка или собака, вырабатывается иммунитет к аллергии.

Экспертам из Швеции удалось доказать, что общение детей с домашними животными в раннем детстве способно блокировать появление у них распространенных у аллергиков реакций на такие раздражители, как шерсть или пыльца.

Специалисты выяснили, что у детей, в семьях которых есть «хвостатые» друзья, аллергия развивается в несколько раз реже, чем у их одногодок, в домах которых нет ни кошек, ни собак, пишет сайт Argumenti.ru.

Вам может быть интересно:
Назвали самые популярные среди россиян породы кошек Экс-супруг оказал Дайнеко скорую помощь Три повода завести собаку. Советы Елены Малышевой
Тэги:
аллергиядомашние животные

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Домашние питомцы помогут защитить детей от аллергии
Интересно?
Поделись с друзьями: