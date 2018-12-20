Домашние питомцы помогут защитить детей от аллергии

Вопреки общепринятому представлению, что на первом году жизни ребенка следует ограждать от общения с домашними животными, это оказалось не так.

Специалисты из Гетеборгского университета провели исследование, результаты которого показали, что наличие кошек и собак в домах, где есть дети, оказывает благотворное влияние на здоровье последних. Вопреки общепринятому представлению, что в первый год жизни младенца следует ограждать от общения с домашними питомцами, оказалось, что это не так.

Исходя из полученных данных, во время первого года жизни у ребенка, в доме которого проживает кошка или собака, вырабатывается иммунитет к аллергии.

Экспертам из Швеции удалось доказать, что общение детей с домашними животными в раннем детстве способно блокировать появление у них распространенных у аллергиков реакций на такие раздражители, как шерсть или пыльца.

Специалисты выяснили, что у детей, в семьях которых есть «хвостатые» друзья, аллергия развивается в несколько раз реже, чем у их одногодок, в домах которых нет ни кошек, ни собак, пишет сайт Argumenti.ru.