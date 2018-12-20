Домашние питомцы помогут защитить детей от аллергии
Вопреки общепринятому представлению, что на первом году жизни ребенка следует ограждать от общения с домашними животными, это оказалось не так.
Исходя из полученных данных, во время первого года жизни у ребенка, в доме которого проживает кошка или собака, вырабатывается иммунитет к аллергии.
Экспертам из Швеции удалось доказать, что общение детей с домашними животными в раннем детстве способно блокировать появление у них распространенных у аллергиков реакций на такие раздражители, как шерсть или пыльца.
Специалисты выяснили, что у детей, в семьях которых есть «хвостатые» друзья, аллергия развивается в несколько раз реже, чем у их одногодок, в домах которых нет ни кошек, ни собак, пишет сайт Argumenti.ru.
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