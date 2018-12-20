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Плесень «выселила» тележурналистку из дома

Плесень «выселила» тележурналистку из дома Фото: Global Look Press
С австралийской звездой эфира Николь Кристин произошла очень неприятная история. Девушка заболела и лишилась крыши над головой.

О вреде плесени врачи предупреждали не раз, однако не все сталкивались с тяжелыми последствиями воздействия этого ядовитого грибка. К сожалению, Николь Кристин оказалась не из числа таких счастливчиков.

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Все началось после того, как девушка переехала жить в съемную квартиру. Спустя какое-то время ее тело покрылось язвами, а после началось путаться сознание. Ведущая шоу Asylum TV обратилась за помощью к медикам, которые диагностировали у нее нарушение работы мозга. Кроме этого, звезда эфира страдала от хронической усталости, стали выпадать волосы, болеть зубы и у нее нашли бактериальные инфекции. Врачи отметили, что ей повезло, что она не стала инвалидом.

Вскоре Николь столкнулась с еще одной проблемой — ей пришлось съехать с квартиры, так как жилплощадь из-за ядовитой плесени признали непригодной для жилья. Кроме этого, все ее вещи пришлось выкинуть, так как грибок попал и на них.

Сейчас телеведущая вынуждена жить в собственном автомобиле, а на ночлег устраиваться в палатке или у друзей. Из-за болезни она не может вернуться на работу и пытается прожить на соцпособие. Чтобы окружающие не сторонились ее, ей приходится носить парики и закрытые вещи, пишет сайт Dni.ru.

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Плесень «выселила» тележурналистку из дома
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