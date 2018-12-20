Плесень «выселила» тележурналистку из дома
С австралийской звездой эфира Николь Кристин произошла очень неприятная история. Девушка заболела и лишилась крыши над головой.
О вреде плесени врачи предупреждали не раз, однако не все сталкивались с тяжелыми последствиями воздействия этого ядовитого грибка. К сожалению, Николь Кристин оказалась не из числа таких счастливчиков.
Вскоре Николь столкнулась с еще одной проблемой — ей пришлось съехать с квартиры, так как жилплощадь из-за ядовитой плесени признали непригодной для жилья. Кроме этого, все ее вещи пришлось выкинуть, так как грибок попал и на них.
Сейчас телеведущая вынуждена жить в собственном автомобиле, а на ночлег устраиваться в палатке или у друзей. Из-за болезни она не может вернуться на работу и пытается прожить на соцпособие. Чтобы окружающие не сторонились ее, ей приходится носить парики и закрытые вещи, пишет сайт Dni.ru.
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