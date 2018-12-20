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Отбывший за двойника срок мужчина стал миллионером

Отбывший за двойника срок мужчина стал миллионером Кадр из фильма "Побег из Шоушенка" (1994)
Житель США Ричард Энтони Джонс отсидел в тюрьме 17 лет за правонарушение, которого не делал. Теперь ему выплатят компенсацию, в размере 1,1 миллиона долларов.

Мужчине вынесли приговор в 1999 году, обвинив его в ограблении. Ему вменялось разбойное нападение на женщину, у которой он вырвал сотовый телефон на парковке рядом с супермаркетом и убежал. Жертва пыталась сопротивляться и упала, повредив колени. За нанесение телесных повреждений наказание оказалось более жестким.

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Очевидцы происшествия дали показания, что преступником был «светлокожий мужчина латиноамериканского или афроамериканского происхождения» и носил зачесанные назад длинные волосы. Сам Джонс во время инцидента был на дне рождения у своей возлюбленной и его присутствие на вечеринке подтвердили несколько гостей.

Однако это не спасло Джонса от тюрьмы, так как свидетели нападения во время очной ставки опознали в нем нападавшего. По злосчастному стечению обстоятельств, автомобиль преступника был припаркован около дома Ричарда и ему дали срок. «Преступник» попросил о помощи правозащитников, которым и удалось найти «двойника» Джонса. Выяснилось, что настоящего грабителя зовут Рики Ли Амос, чей дом находится рядом с жилищем Ричарда и местом ограбления.

Скриншот twitter.com/stabkz

Джонса освободили из под стражи год назад, но засадить Амоса за решетку не представляется возможным из-за истекшего срока давности. Кроме компенсации в 1,1 миллиона долларов, мужчине выдали сертификат о его невиновности и разрешение на страховку здоровья. Все материалы по его делу были ликвидированы, пишет сайт Dni.ru.

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двойникпроисшествие

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Отбывший за двойника срок мужчина стал миллионером
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