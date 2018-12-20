Из застрявшего в оконной раме кота сделали популярный мем

Животное оказалось в незавидном положении.

В Интернете набирает популярность очередной мем с котом. В этот раз речь идет о жильце одного из кото-кафе в Китае, который попал в незавидное положение — он застрял между окном и крупной вывеской.

Пользователь сервиса Twitter под ником @xeropls опубликовал несколько снимков «спасательной» операции по вызволению усатого из оконной рамы и вскоре фотографии стали настоящим хитом в Интернете. Сам пост набрал свыше 250 тысяч «лайков» и более 113 тысяч ретвитов.

Но на этом популярность кота из Китая не закончилась. Пользователям понравились фотографии и они начали делать мемы из них.

Ранее мы публиковали видеоролик с ошарашенным котом, который попробовал мороженое и впал в ступор.