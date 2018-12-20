Из застрявшего в оконной раме кота сделали популярный мем
В Интернете набирает популярность очередной мем с котом. В этот раз речь идет о жильце одного из кото-кафе в Китае, который попал в незавидное положение — он застрял между окном и крупной вывеской.
Пользователь сервиса Twitter под ником @xeropls опубликовал несколько снимков «спасательной» операции по вызволению усатого из оконной рамы и вскоре фотографии стали настоящим хитом в Интернете. Сам пост набрал свыше 250 тысяч «лайков» и более 113 тысяч ретвитов.
— 🐕🐩🐾 (@xeropls) December 19, 2018
Но на этом популярность кота из Китая не закончилась. Пользователям понравились фотографии и они начали делать мемы из них.
I couldn’t resist… pic.twitter.com/AQIDUW5STa
— R — ดูไบโอด้วย (@thammarith) December 20, 2018
— Lidia Infante (@LidiaInfanteM) December 20, 2018
Ранее мы публиковали видеоролик с ошарашенным котом, который попробовал мороженое и впал в ступор.