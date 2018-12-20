67-летний Газманов поделился рецептом своей молодости

Популярный певец пообщался со своими поклонниками и ответил на их вопросы. В частности, их интересовало, как артисту удается оставаться в такой прекрасной форме.

Олег Газманов по праву мог бы служить живым аргументом в споре о повышении пенсионного возраста. Глядя на поджарого, всегда улыбающегося артиста трудно поверить, что ему уже 67 лет. На днях исполнитель пообщался со своими поклонниками. В частности, их интересовал вопрос, как ему удается выглядеть таким моложавым и ухоженным и напрямую спросили, прибегал ли артист к помощи пластических хирургов и как борется со старением.

больше по теме Газманов отжался на снегу в одном белье и вызвал ажиотаж 66-летний певец рассказал о роли соцсетей в своей жизни.

Газманов откровенно ответил, что ему предлагали лечь под нож, но сам он ни разу не прибегал к подобным процедурам. Он отметил, что так хорошо выглядеть ему помогают тренировки. Артист добавил, что на его сайте есть рубрика «Уроки здоровья», где рассказывается о комплексе упражнений, которые он выполняет вот уже на протяжении сорока лет. Он порекомендовал всем желающим заглянуть туда и, если будет что-то неясно, то он готов дать консультацию.

У артиста, который всегда создает впечатление очень позитивно настроенного человека, также поинтересовались, бывают ли у него «хмурые дни» и как он ними справляется, если да. «Ставлю мою песню «Ясные дни» и раз сто гоняю ее туда-сюда, пока не надоест», — пошутил певец, но потом уже серьезно добавил, что для поднятия настроения идет заниматься спортом. «Чтобы разгрузить голову — нужно нагрузить мышцы», — цитирует Газманова сайт Argumenti.ru.