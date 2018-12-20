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«К елочкам все планы»: Седокова похвасталась роскошным букетом

«К елочкам все планы»: Седокова похвасталась роскошным букетом Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova/
Экс-солистка группы «ВИА Гра» призналась, что несмотря на то, что все намеченные дела на январь придется отложить, она не расстраивается.

Анна Седокова является одной из самых активных звездных блогеров. Певица регулярно делится со своими поклонниками всем, что происходит в ее жизни, однако, порой, ее посты вызывают у пользователей больше вопросов, чем ответов.

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Вот и в этот раз певица опубликовала снимок, на котором запечатлена с огромным букетов алых роз. В комментарии к фото она написала, что несмотря на то, что ей придется отложить все дела, она унывать не намерена. «На фото абсолютно счастливая девушка, у которой только что полетели к елочкам все планы на январь», — написала она.

Артистка также добавила, что очень трудно следовать совету умных людей о том, что все нужно намечать заранее. Однако она понятия не имеет, как это осуществить, если жизнь каждый день преподносит удивительные и радостные сюрпризы.

О том, что именно произошло, Анна уточнять не стала, оставив пользователей гадать, что же такое должно случиться в январе. Многие выдвинули предположение, что у их кумира появился пылкий поклонник, ведь не зря же она похвасталась такими роскошными цветами, пишет сайт Dni.ru.

Тэги:
Анна СедоковаНовый год 2019

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«К елочкам все планы»: Седокова похвасталась роскошным букетом
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