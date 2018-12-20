«Брокколи — мой удел»: Елена Кулецкая рассказала, как вернулась в форму после родов
Менее четырех месяцев назад Елена Кулецкая стала мамой во второй раз. На свет появилась ее дочь Саша. Также у модели подрастает старшая наследница Ника. Ранее девушка рассказала, что роды прошли достаточно легко. Более того, уже через полтора месяца после появления малышки на свет экс-возлюбленная Димы Билана вышла из декретного отпуска. Ей удалось быстро вернуться в форму. Пользователи соцсети завидовали модели, которая демонстрировала идеальную фигуру в бикини во время отдыха.
Кулецкая отметила, что старшая наследница также не позволяет ей есть ничего лишнего. «Поэтому брокколи, товарищи, — мой удел», — добавила Кулецкая. Она не стала скрывать, что позволяет себе и шоколад с печеньем, но в умеренных количествах. Девушка поведала, что килограммы уходят быстро, но вот сантиметры на бедрах и талии пока не уменьшаются, так как мышцы она держит в постоянном тонусе. Модель поделилась снимками в нижнем белье. Поклонники восхитились ее фигурой и отметили, что она уже находится в потрясающей форме.