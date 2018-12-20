«Брокколи — мой удел»: Елена Кулецкая рассказала, как вернулась в форму после родов

Модель похудела на 19 килограммов за три с половиной месяца.

Менее четырех месяцев назад Елена Кулецкая стала мамой во второй раз. На свет появилась ее дочь Саша. Также у модели подрастает старшая наследница Ника. Ранее девушка рассказала, что роды прошли достаточно легко. Более того, уже через полтора месяца после появления малышки на свет экс-возлюбленная Димы Билана вышла из декретного отпуска. Ей удалось быстро вернуться в форму. Пользователи соцсети завидовали модели, которая демонстрировала идеальную фигуру в бикини во время отдыха.

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На днях Кулецкая решила рассказать, как ей удалось так быстро похудеть. До родов она весила 58 килограммов, а за девять месяцев вынашивания ребенка поправилась до 79 килограммов. Спорт и правильное питание помогли модели сбросить почти весь набранный вес. Сейчас Елена весит 60 килограммов. По ее словам, пока она не успевает посещать спортзал, но ей редко удается просто посидеть на месте, так как нужно приглядывать за двумя детьми. «Принеси, наклонись, подними, присядь и снова вскочи — за этим следит мой личный тренер по имени Ника», — пояснила модель. Она призналась, что и младшая дочь помогает ей худеть, так как малышку постоянно нужно носить на руках.

Кулецкая отметила, что старшая наследница также не позволяет ей есть ничего лишнего. «Поэтому брокколи, товарищи, — мой удел», — добавила Кулецкая. Она не стала скрывать, что позволяет себе и шоколад с печеньем, но в умеренных количествах. Девушка поведала, что килограммы уходят быстро, но вот сантиметры на бедрах и талии пока не уменьшаются, так как мышцы она держит в постоянном тонусе. Модель поделилась снимками в нижнем белье. Поклонники восхитились ее фигурой и отметили, что она уже находится в потрясающей форме.