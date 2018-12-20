Пенсионерка из Хабаровска отнесла в полицию найденные 250 тысяч рублей

Владелец крупной суммы пожелал ей крепкого здоровья.

Сотрудники правоохранительных органов Дальнего Востока оценили благородный поступок жительницы Хабаровска — пенсионерка принесла в полицию сверток с крупной суммой денег, который она случайно нашла на улице.

Всего в пакете было 250 тысяч рублей и полторы тысячи китайских юаней (почти 15 тысяч рублей), информирует пресс-служба регионального управления на транспорте МВД.

В беседе с пенсионеркой полицейские выяснили, что она — их коллега. В прошлом женщина также работала в правоохранительных органах.

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Владелец денег вскоре нашелся. Им стал 33-летний местный житель. По его словам, он случайно выронил сверток с купюрами по пути в банк. Мужчина поблагодарил благородную пенсионерку и пожелал ей крепкого здоровья.

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