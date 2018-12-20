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Яна Чурикова приняла участие в церемонии награждения звезд рунета

Яна Чурикова приняла участие в церемонии награждения звезд рунета Яна Чурикова. Фото: Global Look Press
В Москве прошло вручение премии NeForumAwards на 90-ом этаже Башни Федерации. Победителями стали самые популярные блогеры YouTube, Instagram, ЖЖ и множества других платформ.

В столице прошла церемония вручения премии NeForumAwards, на которой были названы победители в 14 категориях. Мероприятие вел известный дуэт вайнеров — авторов коротких роликов — Люба&Аркаша.

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В категории «Прорыв года» победила актриса Людмила Светлова. Она отметила, что благодаря Инстаграму она получила огромные возможности, чтобы выразить себя в творчестве, где она могла быть одновременно актрисой, постановщиком и сценаристом. Ее популярность на просторах интернета принесла плоды — девушку заметили и пригласили на два шоу, которые выпускают каналы СТС и Россия.

В номинации «Лучший юмористический образ в Инстаграм» победил выпускник ВГИКа Андрей Борисов. Стоит отметить, что на видеохостиге YouTube у него 1,5 миллиона подписчиков, а в Инстаграм еще больше — 4 миллиона. Свой приз артист получил из рук звезды Comedy Club Надежды Ангарской.

Писатель Дмитрий Быков вручил награду Соле Моновой, которая выиграла в категории «Инста-поэт». А Яне Чуриковой выпала честь вручить премию за Лучшее шоу на YouTube. Популярная ведущая призналась, что очень взволнована, так как все это напомнило ей работу над проектом «Фабрика звезд» — все также радостно и креативно.

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Яна Чурикова приняла участие в церемонии награждения звезд рунета
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