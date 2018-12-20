Яна Чурикова приняла участие в церемонии награждения звезд рунета
В столице прошла церемония вручения премии NeForumAwards, на которой были названы победители в 14 категориях. Мероприятие вел известный дуэт вайнеров — авторов коротких роликов — Люба&Аркаша.
В номинации «Лучший юмористический образ в Инстаграм» победил выпускник ВГИКа Андрей Борисов. Стоит отметить, что на видеохостиге YouTube у него 1,5 миллиона подписчиков, а в Инстаграм еще больше — 4 миллиона. Свой приз артист получил из рук звезды Comedy Club Надежды Ангарской.
Писатель Дмитрий Быков вручил награду Соле Моновой, которая выиграла в категории «Инста-поэт». А Яне Чуриковой выпала честь вручить премию за Лучшее шоу на YouTube. Популярная ведущая призналась, что очень взволнована, так как все это напомнило ей работу над проектом «Фабрика звезд» — все также радостно и креативно.