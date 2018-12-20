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Звезда сериала «Тест на беременность» впервые за долгое время сменила имидж

Звезда сериала «Тест на беременность» впервые за долгое время сменила имидж Анна Пескова. фото: globallook.com
Анна Пескова осветлила волосы ради новой роли.

Анна Пескова известна своими ролями в таких картинах, как «Тест на беременность», «Двойная сплошная» и «Высокая кухня». Два года назад она также побывала на фестивале «Кинотавр», где вместе с Константином Хабенским представила фильм «Хороший мальчик». Недавно девушка призналась, что не собирается сбавлять темпы. По ее словам, в будущем году ее рабочий график будет очень плотным.

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Поклонники привыкли к тому, что Пескова на экране и в жизни была жгучей брюнеткой. Однако на днях она решила сменить имидж. Актриса посетила салон красоты, где осветлила волосы. Локоны девушки стали на несколько тонов светлее. Она поделилась снимком, на котором предстала с волосами цвета молочный шоколад, а также у нее появились и светлые пряди.  «Специально для нового фильма, о котором рассажу чуть позже! А пока жду ваших комментариев», — написала Анна.

Поклонники были удивлены таким переменам. Многие отметили, что новый цвет волос девушке очень идет. «Анна, вы просто восхитительны!», «Вы просто красавица, Анна! Такая живая и трогательная», «Милая, тебе очень хорошо, лучше чем совсем темный, так ты еще нежнее», «Аня, очень хорошо!», — высказали свое мнение подписчики. Сейчас Пескова находится в командировке в Берлине. Возможно, что именно там пройдут съемки нового проекта, ради которого она сменила цвет волос.

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Звезда сериала «Тест на беременность» впервые за долгое время сменила имидж
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