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«Обычная женщина не станет принцессой»: во дворце прокомментировали отношения Кейт Миддлтон и Меган Маркл

«Обычная женщина не станет принцессой»: во дворце прокомментировали отношения Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Reuters/Henry Nicholls, Yui Mok
Как рассказал источник в королевской семье, жены британских принцев не могут отказаться от своих амбиций.

Слухи о серьезной размолвке между женами принца Уильяма и принца Гарри не утихают уже давно. Британские таблоиды заявляли, что Кейт Миддлтон недовольна поведением Меган Маркл, позволившей себе грубость в отношении дворцовой прислуги, а герцогиня Сассекская, в свою очередь, тяготится королевскими традициями и не упускает случая их нарушить. Пересуды о скандале в семье Виндзоров усилились многократно после известия о переезде Гарри и Меган из Кенсингтонского дворца в отдельную резиденцию Фрогмор-хаус.

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Источник во дворце прокомментировал отношения супруг принцев. По словам инсайдера, проблема заключается в том, что Кейт и Меган – независимые женщины с огромными амбициями. Они не могут временами не раздражать друг друга, поскольку твердо намерены оказывать влияние на королевский мир, и их интересы неизбежно вступают в противоречие. Как отметил инсайдер, иначе и быть не может: характеры герцогинь абсолютно разные, при этом Маркл, ставшая супругой принца Гарри лишь в мае этого года, изо всех сил стремится укрепить свои позиции при дворе.

«Обычная женщина не станет принцессой, для этого нужна сила характера, амбициозность и целеустремленность. Требуется кто-то действительно сильный. Это Кейт и Меган», – цитирует источник издание The Daily Caller.

Тэги:
Кейт МиддлтонМеган Маркл

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«Обычная женщина не станет принцессой»: во дворце прокомментировали отношения Кейт Миддлтон и Меган Маркл
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