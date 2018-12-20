«Обычная женщина не станет принцессой»: во дворце прокомментировали отношения Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Как рассказал источник в королевской семье, жены британских принцев не могут отказаться от своих амбиций.
Слухи о серьезной размолвке между женами принца Уильяма и принца Гарри не утихают уже давно. Британские таблоиды заявляли, что Кейт Миддлтон недовольна поведением Меган Маркл, позволившей себе грубость в отношении дворцовой прислуги, а герцогиня Сассекская, в свою очередь, тяготится королевскими традициями и не упускает случая их нарушить. Пересуды о скандале в семье Виндзоров усилились многократно после известия о переезде Гарри и Меган из Кенсингтонского дворца в отдельную резиденцию Фрогмор-хаус.
«Обычная женщина не станет принцессой, для этого нужна сила характера, амбициозность и целеустремленность. Требуется кто-то действительно сильный. Это Кейт и Меган», – цитирует источник издание The Daily Caller.
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