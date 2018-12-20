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Актер из сериала «Бригада» рассказал о курьезном знакомстве с женой

Актер из сериала «Бригада» рассказал о курьезном знакомстве с женой Ян Цапник в сериале "Бригада" (2002)
Ян Цапник стал очередным звездным гостем в студии ток-шоу «Судьба человека». Артист дал откровенное интервью.

Известность к Яну Цапнику пришла после выхода на телеэкраны многосерийного телесериала «Бригада». После этого последовало множество ролей, которых на сегодняшний день накопилось уже почти две сотни. Он также сыграл в телепроекте «Колдовская любовь», покорив сердца миллионов российских женщин.

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Сейчас артисту 50 лет и он вот уже на протяжении двадцати лет счастлив со своей супругой Галиной. В свою избранницу Ян влюбился с первого взгляда и сделал ей предложение руки и сердца сразу же при знакомстве. Однако этому романтическому продолжению предшествовал курьезный случай.

Цапник вместе с Игорем Лифановым, будучи уже очень навеселе, зашли в ночной клуб, где он и увидел свою будущую жену. Однако он принял ее за японку и пытался общаться с ней на английском, с трудом вспоминая школьные знания. Так продолжалось на протяжении целого часа, пока не выяснилось, что у девушки было очень редкое японское имя Галя.

Сейчас Ян и Галина воспитывают сына и дочь, которых обожают.

Затронул Цапник и тему лихих 90-х. Чтобы свести концы с концами, ему после утренних репетиций и вечерних спектаклей приходилось брать «подработку» -озвучивание фильмов для взрослых, пишет сайт Dni.ru.

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Ян Цапник

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Актер из сериала «Бригада» рассказал о курьезном знакомстве с женой
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