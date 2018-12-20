Актер из сериала «Бригада» рассказал о курьезном знакомстве с женой
Известность к Яну Цапнику пришла после выхода на телеэкраны многосерийного телесериала «Бригада». После этого последовало множество ролей, которых на сегодняшний день накопилось уже почти две сотни. Он также сыграл в телепроекте «Колдовская любовь», покорив сердца миллионов российских женщин.
Цапник вместе с Игорем Лифановым, будучи уже очень навеселе, зашли в ночной клуб, где он и увидел свою будущую жену. Однако он принял ее за японку и пытался общаться с ней на английском, с трудом вспоминая школьные знания. Так продолжалось на протяжении целого часа, пока не выяснилось, что у девушки было очень редкое японское имя Галя.
Сейчас Ян и Галина воспитывают сына и дочь, которых обожают.
Затронул Цапник и тему лихих 90-х. Чтобы свести концы с концами, ему после утренних репетиций и вечерних спектаклей приходилось брать «подработку» -озвучивание фильмов для взрослых, пишет сайт Dni.ru.