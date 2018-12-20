Александр Петров построил собственный отель

Заведение откроется летом будущего года.

29-летний Александр Петров успел доказать, что он талантливый актер. Зрители полюбили его за роль в сериале «Полицейский с Рублевки», а в этом году он показал себя с новой стороны в картине «Звоните ДиКаприо!». Также уже не первый год он гастролирует со спектаклем «Заново родиться». Петров сейчас находится на пике своей карьеры. Он признался, что в будущем году у него расписан почти каждый день, поэтому выходных у него будет только 20.

Несмотря на свою занятость, Александр недавно построил в родном Переславле-Залесском бутик-отель Petrov Avenue. Торжественное открытие заведения должно состояться летом будущего года. Каждая комната в отеле актера расписана по мотивам его любимых фильмов. Помогал воплощать его художественные идеи постановщик «Полицейского с Рублевки» Денис Быков. В гостинице также имеется баня и кинотеатр. Не мог Петров оставить посетителей своего заведения и без вкусной еды. Меню для ресторана он составил сам. Как выяснилось, его любимые блюда — пюре и бефстроганов.

Артист признался, что решил открыть отель не ради финансовой прибыли, а чтобы у его друзей появилось место, где они бы смогли спокойно отдохнуть. Также со временем он хочет сделать на базе отеля актерско-режиссерскую школу. Петров собирается приглашать своих друзей, чтобы они читали курсы по актерскому мастерству. «Меня самого „сделали“ школьные курсы актерского мастерства, хочу, чтобы и у других был такой шанс», — пояснил он. Также Александр признался, что на новогодние каникулы будет отдыхать с друзьями у моря. Актер решил взять отпуск, об этом сообщает People Talk.