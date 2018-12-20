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Дома у гитариста известной американской группы нашли склад с огнестрельным оружием

Дома у гитариста известной американской группы нашли склад с огнестрельным оружием ПЭТ О'БРАЙЕН / WIKIMEDIA.ORG, ALEXANDRE CARDOSO
Музыкант Cannibal Corpse Пэт О’Брайен хранил у себя огнеметы и дробовики.

Во Флориде полицейские обнаружили целый склад с огнестрельным оружием при обыске в доме у гитариста американской метал-группы Cannibal Corpse Пэта О’Брайена.

Всего стражи порядка нашли у музыканта 80 единиц огнестрельного оружия, в том числе полсотни дробовиков. При этом разрешительные документы у Пэта нашлись далеко не на все оружие, пишет газета Tampa Bay Times.

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Гитарист известной американской группы задержан после нападения на полицейскогоПэт О’Брайен набросился на соседку, а потом ударил ножом сотрудников правопорядка.
Помимо всего этого в доме участника Cannibal Corpse полицейские также обнаружили несколько огнеметов и три черепа. Как отмечают СМИ, музыкант известен своей любовью к охоте и оружию.

Ранее мы писали о том, что Пэта О’Брайена задержали после того, как он ворвался в дом своей соседки и напал на нее. Затем он также избил приехавшего на место ЧП сотрудника полиции. Более того, в тот самый момент в доме музыканта, находившегося поблизости, происходил пожар. В его доме взорвались несколько боеприпасов. Несмотря на все это, рок-звезду вскоре отпустили под залог в 50 тысяч долларов.

Тэги:
музыканторужиеСША

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Дома у гитариста известной американской группы нашли склад с огнестрельным оружием
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