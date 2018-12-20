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«Уснуть в оливье»: супруга Мартиросяна и другие звезды поделились планами на Новый год

«Уснуть в оливье»: супруга Мартиросяна и другие звезды поделились планами на Новый год Гарик и Жанна Мартиросян. Фото: Global Look Press
У большинства знаменитостей выбор, как встретить бой курантов, не велик - либо на работе, либо с родными и близкими.

Новый год уже совсем близко. Это один из самых любимых праздников россиян. Своими планами о том, как они будут встречать наступление 2019 года, поделились звезды.

Жанна Мартиросян

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Супруга Гарика Мартиросяна Жанна собирается отмечать новый год в кругу семьи, а потом традиционно «уснуть в оливье» около четырех утра, шутит звезда. Об уходящем годе она ничего плохого сказать не может. Ведь у нее вышла ее первая книга — «Дневник жены юмориста».

Жанна признается, что уже ушло то время, когда они ходили по клубам. Сейчас они предпочитают слушать бой Курантов у камина с глинтвейном. Как и положено в правильной армянской семье, к столу на Новый год подается долма, фаршированная рыба, и, разумеется, вышеназванный салат.

Сати Казанова

А вот Сати Казанова оливье считает вредным и на новогоднем столе у нее его никогда не бывает. А в этом году и Нового года в семье у нее не будет — муж уезжает по работе в Финляндию, так что певица будет работать и радовать в праздник других.

Лариса Гузеева

Лариса Гузеева не против поработать в новогоднюю ночь, если, как говорит артистка в свойственной ей манере, позовут. Ведущая «Давай поженимся!» признается, что никто из звезд не против заработать в праздник. Однако, как правило, актриса остается в эту волшебную ночь с семьей, а первого января к ней приезжают гости.

Максим Аверин

Максим Аверин вот уже десять лет на новогодние каникулы летит с друзьями в какую-либо экзотическую страну. Хотя на этот Новый год он работает, после этого он отправится в путешествие. По традиции, он и его приятели берут диск с «Иронией судьбы» и искусственную елочку.

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Всенепременным условием является наличие на праздничном столе оливье, с главным ингредиентом — огромным количеством майонеза,  а также картошки, горошка и морковки. А вот колбаса, в зависимости от того, в какой он стране, легко заменяется на мясо или креветки. Главный секрет правильного салата — все должно быть мелко нарезано и перед тем, как положить заправку, надо дать блюду настояться, пишет сайт News.ru.

Тэги:
Гарик и Жанна МартиросянЛариса ГузееваМаксим АверинНовый год 2019Сати Казанова

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«Уснуть в оливье»: супруга Мартиросяна и другие звезды поделились планами на Новый год
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