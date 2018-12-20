Трехъярусный торт, шары и подарки: Дмитрий Дибров устроил вечеринку в честь пятилетия сына
Дмитрий Дибров многодетный отец. От первой жены Эльвиры у него есть сын Денис, а от второй избранницы — дочь Лада. Со своей возлюбленной Полиной телеведущий состоит в браке уже девять лет. Девушка подарила ему трех мальчиков: Александра, Федора и Илью. Семья Диброва очень дружна. 6 декабря среднему наследнику супругов исполнилось пять лет. В честь первого юбилея звездные родители организовали для именинника пышный праздник.
Поклонники восхитились Дибровым и его возлюбленной. Многие считают их образцовыми родителями. «Очень красивая семья.Детки чудесные . Красивые.счастья вам.Но доченьку надо еще родить», «Как все гармонично», «Шарики и правда крутые», — поделились своим мнение подписчики. Напомним, что Полина принимала участие в шоу «Беременные», когда ждала второго ребенка. Ее роды показали в прямом эфире, а Дмитрий сразу приехал в роддом и первым взял Федю на руки.