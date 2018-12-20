НОВОСТИ

Трехъярусный торт, шары и подарки: Дмитрий Дибров устроил вечеринку в честь пятилетия сына

Трехъярусный торт, шары и подарки: Дмитрий Дибров устроил вечеринку в честь пятилетия сына Дмитрий Дибров с женой и сыном. фото: instagram.com/polinadibrova/
Праздник был организован в стиле сказки «Щелкунчик».

Дмитрий Дибров многодетный отец. От первой жены Эльвиры у него есть сын Денис, а от второй избранницы — дочь Лада. Со своей возлюбленной Полиной телеведущий состоит в браке уже девять лет. Девушка подарила ему трех мальчиков: Александра, Федора и Илью. Семья Диброва очень дружна. 6 декабря среднему наследнику супругов исполнилось пять лет. В честь первого юбилея звездные родители организовали для именинника пышный праздник.

больше по теме
«Спасибо, что выбрал нас»: Полина Диброва обратилась к среднему сыну в его первый юбилейНаследнику телеведущего исполнилось пять лет.
На днях жена Диброва поделилась кадрами с детской вечеринки. По словам Полины, декораторы подарили малышам настоящую новогоднюю сказку. Они украсили зал мишурой, шарами, а также соорудили скульптуру в виде Щелкунчика. На празднике повеселился не только Федор, но и его братья, а также гости. Малыш получил множество подарков, а кульминацией вечера стал трехъярусный торт. Полина призналась, что сладости исчезли со стола в одно мгновение, а торт запомнился всем, так как у него был вкус шоколадки «Сникерс».

Поклонники восхитились Дибровым и его возлюбленной. Многие считают их образцовыми родителями. «Очень красивая семья.Детки чудесные . Красивые.счастья вам.Но доченьку надо еще родить», «Как все гармонично», «Шарики и правда крутые», — поделились своим мнение подписчики. Напомним, что Полина принимала участие в шоу «Беременные», когда ждала второго ребенка. Ее роды показали в прямом эфире, а Дмитрий сразу приехал в роддом и первым взял Федю на руки.

Тэги:
Дмитрий Дибровзвездные дети

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Трехъярусный торт, шары и подарки: Дмитрий Дибров устроил вечеринку в честь пятилетия сына
Интересно?
Поделись с друзьями: