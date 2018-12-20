В «Пародии на плохой детектив» Высоцкого нашли «пророчество»

Пользователи Сети обсуждают ролик к песне барда, в котором, по мнению многих, речь ведется о независимости украинской церкви от русской и других событиях в Незалежной.

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Среди пользователей Сети набирает популярность ролик с композицией Владимира Высоцкого «Пародия на плохой детектив». Песня была написана еще в 1967 году, но многие убеждены, что описываемые в ней события являются пророческими, так как полностью совпадают с теми, что происходят на Украине в 2018 году.

Песня поэта сопровождается видеорядом о политической ситуации, которая складывалась в Незалежной в уходящем году. Ролик выложен на сайте Facebook IZ.ru.

Не секрет, что, как правило, композиции Высоцкого затрагивают острые политические темы. Пользователи нашли явную связь между текстом «Пародии» и теми шагами, которые предприняли украинские структуры. В частности, по мнению большинства, в песне есть отсыл к желанию Петра Порошенко отделить украинскую церковь от русской. По мнению президента Украины, получение автокефлии гораздо шире, чем религия — речь идет в целом о независимости и безопасности государства.

В сентябре Русская православная церковь объявила о «разрыве дипсвязей» с Константинополем из-за автокефалии Украинской православной церкви. Там уверены, что данное решение имело политическую подоплеку, в то время как религиозные институты должны быть отделены от государственной власти, напоминает сайт Dni.ru.