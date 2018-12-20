НОВОСТИ

В «Пародии на плохой детектив» Высоцкого нашли «пророчество»

В «Пародии на плохой детектив» Высоцкого нашли «пророчество» Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя" (1979)
Пользователи Сети обсуждают ролик к песне барда, в котором, по мнению многих, речь ведется о независимости украинской церкви от русской и других событиях в Незалежной.

больше по теме
Как пророчество разрушило жизнь и карьеру последней кинозвезды сталинской эпохиПаре Марины Ладыниной и Ивана Пырьева многие завидовали
Среди пользователей Сети набирает популярность ролик с композицией Владимира Высоцкого «Пародия на плохой детектив». Песня была написана еще в 1967 году, но многие убеждены, что описываемые в ней события являются пророческими, так как полностью совпадают с теми, что происходят на Украине в 2018 году.

Песня поэта сопровождается видеорядом о политической ситуации, которая складывалась в Незалежной в уходящем году. Ролик выложен на сайте Facebook IZ.ru.

Не секрет, что, как правило, композиции Высоцкого затрагивают острые политические темы. Пользователи нашли явную связь между текстом «Пародии» и теми шагами, которые предприняли украинские структуры. В частности, по мнению большинства, в песне есть отсыл к желанию Петра Порошенко отделить украинскую церковь от русской. По мнению президента Украины, получение автокефлии гораздо шире, чем религия — речь идет в целом о независимости и безопасности государства.

В сентябре Русская православная церковь объявила о «разрыве дипсвязей» с Константинополем из-за автокефалии Украинской православной церкви. Там уверены, что данное решение имело политическую подоплеку, в то время как религиозные институты должны быть отделены от государственной власти, напоминает сайт Dni.ru.

Тэги:
Владимир ВысоцкийПетр Порошенкопророчество

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В «Пародии на плохой детектив» Высоцкого нашли «пророчество»
Интересно?
Поделись с друзьями: