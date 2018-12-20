НОВОСТИ

Хозяйка VIP-отеля в Австралии рассказала о самых странных запросах гостей

Хозяйка VIP-отеля в Австралии рассказала о самых странных запросах гостей Pixabay.com
Каприз любого постояльца - это закон, отметила владелица гостиницы.

Владелица люксового отеля в Австралии Александра Ормеонд рассказала о самых причудливых запросах богатых постояльцах. Она отметила, что желание гостя для нее — закон, поэтому персонал старается выполнить абсолютно любые просьбы туристов.

Так, например, известный рок-музыкант, чья имя Ормеонд не стала называть, снял пятикомнатный номер, при этом попросив убрать мебель из трех комнат. Они должны были быть пустыми, чтобы артист смог разместить там весь свой гардероб.

больше по теме
Тапочки, зубные щетки и огромный орех: какие «сувениры» увозят из отелей звезды10 сентября на телеканале «Супер» стартовал первый сезон, открывшийся в эфире сериалом «Гранд» и юмористической программой «Смешное время».
Еще один гость потребовал, чтобы его мини-бар заполнили вином конкретной марки, которое должно быть разлито в год его рождения. Хозяка отеля отметила, что этот мини-бар стал самым дорогим в мире.

Но больше всего хлопот гостинице доставил постоялец, попросивший перестроить несколько зданий отеля и переставить мебель, пишет британское издание Daily Mail.

Тэги:
Австралиягостиницаотель

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Хозяйка VIP-отеля в Австралии рассказала о самых странных запросах гостей
Интересно?
Поделись с друзьями: