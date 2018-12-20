Хозяйка VIP-отеля в Австралии рассказала о самых странных запросах гостей

Каприз любого постояльца - это закон, отметила владелица гостиницы.

Владелица люксового отеля в Австралии Александра Ормеонд рассказала о самых причудливых запросах богатых постояльцах. Она отметила, что желание гостя для нее — закон, поэтому персонал старается выполнить абсолютно любые просьбы туристов.

Так, например, известный рок-музыкант, чья имя Ормеонд не стала называть, снял пятикомнатный номер, при этом попросив убрать мебель из трех комнат. Они должны были быть пустыми, чтобы артист смог разместить там весь свой гардероб.

Еще один гость потребовал, чтобы его мини-бар заполнили вином конкретной марки, которое должно быть разлито в год его рождения. Хозяка отеля отметила, что этот мини-бар стал самым дорогим в мире.

Но больше всего хлопот гостинице доставил постоялец, попросивший перестроить несколько зданий отеля и переставить мебель, пишет британское издание Daily Mail.