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«Люблю»: Джулия Робертс сердечно поздравила с юбилеем Брэда Питта

«Люблю»: Джулия Робертс сердечно поздравила с юбилеем Брэда Питта Джулия и Брэд сблизились на съемках фильма "Мексиканец". Фото: @bradpitt0fficial
После фильма «Мексиканец» актеров связывают нежные отношения.

Брэд Питт отпраздновал на днях 55-летний юбилей. С круглой датой его поздравила Джулия Робертс, роман с которой Питту не раз приписывали западные таблоиды. С тех пор, как они снялись вместе с фильме Гора Вербински «Мексиканец», где сыграли супругов Джерри и Саманту, они стали очень близки. Актеры также вместе работали на съемочной площадке в трилогии о друзьях Оушена. Так что Джулия не смгла оставить без внимания юбилей близкого человека.

«С Днем Рождения одного из величайших друзей всех времен. Люблю», — поделилась она в Инстаграм, опубликовав кадр из «Мексиканца».

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Робертс была одной из немногих, кто поддерживали Брэда Питта после его развода с Анджелиной Джоли. Он много времени проводи в доме актрисы с ее семьей. Они вместе появились на премьере фильма «»Лунный свет», где обнимались, держались за руки и смотрели друг на друга с нескрываемой нежностью. Кстати, Питт также часто публикует на своей странице фотографии с Робертс, подчеркивая, что относится к ней с нескрываемой симпатией.

Напомним, в день рождения Брэд отказался от шумных вечеринок и провел время с детьми, которых Джоли впервые после развода отпустила к бывшему мужу на сутки.

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«Люблю»: Джулия Робертс сердечно поздравила с юбилеем Брэда Питта
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