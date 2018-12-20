«Люблю»: Джулия Робертс сердечно поздравила с юбилеем Брэда Питта
После фильма «Мексиканец» актеров связывают нежные отношения.
Брэд Питт отпраздновал на днях 55-летний юбилей. С круглой датой его поздравила Джулия Робертс, роман с которой Питту не раз приписывали западные таблоиды. С тех пор, как они снялись вместе с фильме Гора Вербински «Мексиканец», где сыграли супругов Джерри и Саманту, они стали очень близки. Актеры также вместе работали на съемочной площадке в трилогии о друзьях Оушена. Так что Джулия не смгла оставить без внимания юбилей близкого человека.
«С Днем Рождения одного из величайших друзей всех времен. Люблю», — поделилась она в Инстаграм, опубликовав кадр из «Мексиканца».
Напомним, в день рождения Брэд отказался от шумных вечеринок и провел время с детьми, которых Джоли впервые после развода отпустила к бывшему мужу на сутки.
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