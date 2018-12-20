Алина Алексеева поделилась мыслями о продолжении сериала «Ольга»

Актриса надеется, что ее героиня Лена найдет личное счастье в четвертом сезоне фильма.

В ноябре состоялась премьера третьего сезона сериала «Ольга». Зрители внимательно следили за приключениями уже полюбившихся им героев Яны Трояновой, Василия Кортукова и, конечно, Алины Алексеевой, сыгравшей в фильме младшую сестру главной героини Лену. Недавно актриса рассказала, каким она видит будущее своего персонажа в четвертом сезоне фильма.

Алина не скрывает, что за время работы над проектом очень сблизилась с образом своей героини, полюбила ее и даже наделила некоторыми чертами своего собственного характера. По сюжету сериала Елена бывает грубовата, однако несомненно имеет право на личное счастье. Возможно, она обретет его с другом Андрея Пушкиным, которого сыграл Филипп Ершов. Как призналась Алексеева, в третьем сезоне не хватило совсем немного хронометража, чтобы полностью раскрыть взаимоотношения этих героев. К тому же, в сценарий были введены новые персонажи, поэтому большую сюжетную линию Лены и Пушкина пришлось сократить.

«Вообще, с Пушкиным история любви мощная. Надеюсь, она продлится у Лены и дальше, хоть его и забрали в армию», – рассказала Алина в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Напомним, съемки четвертого сезона сериала «Ольга» телеканал ТНТ запланировал на весну 2019 года, а на экраны новые серии фильма выйдут следующей осенью. А пока Алина Алексеева снялась в главной роли в черной новогодней комедии «Год Свиньи», премьера которой состоится уже совсем скоро, в конце декабря.