Алина Алексеева поделилась мыслями о продолжении сериала «Ольга»
В ноябре состоялась премьера третьего сезона сериала «Ольга». Зрители внимательно следили за приключениями уже полюбившихся им героев Яны Трояновой, Василия Кортукова и, конечно, Алины Алексеевой, сыгравшей в фильме младшую сестру главной героини Лену. Недавно актриса рассказала, каким она видит будущее своего персонажа в четвертом сезоне фильма.
«Вообще, с Пушкиным история любви мощная. Надеюсь, она продлится у Лены и дальше, хоть его и забрали в армию», – рассказала Алина в интервью порталу Teleprogramma.pro.
Напомним, съемки четвертого сезона сериала «Ольга» телеканал ТНТ запланировал на весну 2019 года, а на экраны новые серии фильма выйдут следующей осенью. А пока Алина Алексеева снялась в главной роли в черной новогодней комедии «Год Свиньи», премьера которой состоится уже совсем скоро, в конце декабря.