Актер Александр Цуркан и его предполагаемая дочь сделали ДНК-тест

Жена артиста недавно встретилась с его бывшей возлюбленной, которая заявила, что родила от него ребенка 11 лет назад.

Звезда фильмов «Прорыв» и «Багровый цвет снегопада» Александр Цуркан никогда не был обделен женским вниманием. За плечами актера пять браков. У него подрастают шестеро детей. Со временем мужчина остепенился. Уже шесть лет он счастлив в браке с Натальей Неволиной. Артист не ожидал, что и этот брак окажется под угрозой. Недавно его сыну в соцсетях написала 11-летняя Арина. Она заявила, что является дочерью Александра.

Жена актера обо всем узнала. Она считает, что Цуркан должен признать отцовство. В студии передачи «Прямой эфир» мама Арины Оксана Левченко встретилась с артистом и его супругой. Наталья рассказала, что первое время ни о чем не говорила мужу. Она тайно встретилась с его бывшей возлюбленной и узнала все подробности того, как Арина появилась на свет. Однако тогда женщина утаила от нее, что у нее есть муж, который считает девочку своей дочерью. «Я сначала узнала про одного ребенка, потом случайно про второго, а затем совершенно неожиданно про третьего. Я предполагаю, что эта девочка тоже может быть дочерью Александра», — высказала свое мнение жена актера. Сам Цуркан заверил, что не может быть биологическим папой девочки.

По словам артиста, он с трудом ушел от первой жены, чтобы стать актером. На тот момент у него уже был один ребенок, но мужчина все же ушел из семьи. Затем у Александра случилось еще несколько романов. Он заверил, что на содержание всех своих детей всегда платил алименты и никогда не прекращал с ними общаться. Актер подтвердил, что знает Оксану. Он начал с ней встречаться, когда еще находился в браке с пятой женой. «Мы тогда уже не общались. Друзья позвали меня в Крым. В Ялте в ресторане я увидел привлекательную девушку, которая была ведущей вечера. Я пригласил ее на танец. У нас потом закрутился короткий роман и все. Я уехал и оставил ей телефон», — рассказал Цуркан. Он признался, что позже Оксана ему позвонила и сообщила о том, что ждет ребенка, но актер провел подсчеты и понял, что девушка беременна не от него.

Сама Оксана Левченко заявила, что уверена в том, что именно Александр является отцом ее дочери. При этом девушка не стала скрывать, что в год, когда на свет появилась малышка, она встречалась не только с актером, но и с другими мужчинами. Она отметила, что с ними у нее был только флирт. Все 11 лет муж Оксаны Дмитрий считал девочку своей дочерью. Проверка на полиграфе показала, что девушка не уверена в том, что Цуркан отец Арины. Чтобы выяснить правду, ведущий Дмитрий Шепелев озвучил результаты ДНК-теста. «По результатам генетической экспертизы между Александром Цурканом и Ариной вероятность того, что они является отцом и дочерью составляет 0%», — произнес телеведущий. Второй тест-ДНК показал, что и Дмитрий не является папой девочки. Супруга Оксаны такая информация повергла в шок.