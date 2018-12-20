Сергей Лазарев прослезился на новогоднем утреннике у сына
Известный российский певец Сергей Лазарев побывал на новогоднем утреннике в детском саду у своего сына Никиты. Как известно, Лазарев без ума от ребенка. Бывало он даже прилетал с гастролей, чтобы хотя бы несколько часов побыть со своим сыном. Певец признался, что он сидел на утреннике, где выступал его сын с мокрыми глазами. Он до сих пор не может поверить, что его сын так быстро повзрослел.
«Как он выступал, как готовился! Как он старался! Честно, это такое счастье! Делюсь с вами самым сокровенным, поэтому все, кто хочет излить желчь или пустить неуместные комментарии — не надо. Идите лесом. Я на это видео могу смотреть часами… Безграничная любовь…», — заявил Лазарев.
«Тут просто невозможно что-то плохое написать! Такой милашка, трогает душу! Я рада за вас и за вашего сынулю!» «Добрый вечер. Сергей, вы хороший отец. Ваш сыночек потрясающе выступил. Он молодчина. Да и вы умничка. Не каждый найдет время и придёт на утренник», «Достижения детей всегда превыше своих. Я смотрю на своего сына (ровесник Никиты) у меня слёзы на глазах от радости и гордости, что он такой взрослый, уверенный в себе… И вас, Сергей, чувства переполняют за сына… Никита настоящий гусар», — заметили в комментариях пользователи.