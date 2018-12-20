BuzzFeed назвал самые популярные твиты знаменитостей в 2018 году

На первом месте оказался пост актера Райана Рейнолдса о сестрах Кардашян.

Журналисты издания BuzzFeed выбрали самые популярные и значимые твиты известных людей за 2018 год.

Первое место заняло сообщение актера Райана Рейнолдса, который поспорил со своим священником о том, какая из сестер Кардашян беременна в этот раз.

Can someone settle an argument between me and my priest? Which Kardashians are pregnant? — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) January 2, 2018

На второй строчке рейтинга BuzzFeed оказался твит американского рэпера T-Pain, который рассказал своим подписчикам о том, что не может есть без включенного телевизора.

Также среди популярных сообщений в Twitter оказались посты писательницы Джоан Роулинг, которая извинилась за смерть домашнего эльфа Добби, а также твит Кайли Дженнер, где она разоткровенничалась, что в 2018 году впервые попробовала кукурузные хлопья с молоком, после чего ее жизнь изменилась.