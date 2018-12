BuzzFeed назвал самые популярные твиты знаменитостей в 2018 году

Журналисты издания BuzzFeed выбрали самые популярные и значимые твиты известных людей за 2018 год.

Первое место заняло сообщение актера Райана Рейнолдса, который поспорил со своим священником о том, какая из сестер Кардашян беременна в этот раз.

Can someone settle an argument between me and my priest? Which Kardashians are pregnant?

