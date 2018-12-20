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«Мой сладкий ангел»: Ева Лонгория публично обратилась к своему шестимесячному сыну

«Мой сладкий ангел»: Ева Лонгория публично обратилась к своему шестимесячному сыну Ева Лонгория. фото: globallook.com
Актриса призналась, что не может вспомнить, как жила без наследника.

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория (Eva Longoria) несколько раз была замужем, но настоящее счастье она обрела только с бизнесменом Хосе Антонио Бастоном, с которым сыграла свадьбу в 2016 году. 43-летняя актриса долго не решалась завести ребенка, но в этом году родила первенца — сына Сантьяго. Звезда не стала скрывать мальчика и вскоре показала его поклонникам. Многие отмечают, что малыш очень красивый и его можно снимать в рекламе.

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19 декабря Ева поделилась трогательным фото с наследником. В кадре она улыбается, глядя на малыша, который улыбается ей в ответ. Сантьяго исполнилось полгода, поэтому актриса публично обратилась к нему с нежной речью в соцсети. «Мой сладкий ангел, тебе сегодня 6 месяцев, а такое чувство, что ты только вчера родился! Хотя я не могу вспомнить свою жизнь без тебя. Твой смех растопил мое сердце так сильно, что ты об этом наверное никогда не узнаешь. Я люблю тебя, мой красавец!», — написала Лонгория.

Пользователи соцсети были растроганы не только из-за слов девушки, но и из-за снимка. «Так мило! Лучшие улыбки!», «Какая удивительная фотография матери и сына», «Круто, такая милая и красивая картинка! Это лишает дара речи!», «Это восхитительно! Этому малышу повезло, у него красивая мама», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Ева заметно поправилась за время беременности. Не так давно она приступила к тренировкам в спортзале, чтобы вернуться в форму.

фото: instagram.com/evalongoria/
Тэги:
Ева Лонгориязвездные дети

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«Мой сладкий ангел»: Ева Лонгория публично обратилась к своему шестимесячному сыну
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