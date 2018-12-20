«Мой сладкий ангел»: Ева Лонгория публично обратилась к своему шестимесячному сыну

Актриса призналась, что не может вспомнить, как жила без наследника.

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория (Eva Longoria) несколько раз была замужем, но настоящее счастье она обрела только с бизнесменом Хосе Антонио Бастоном, с которым сыграла свадьбу в 2016 году. 43-летняя актриса долго не решалась завести ребенка, но в этом году родила первенца — сына Сантьяго. Звезда не стала скрывать мальчика и вскоре показала его поклонникам. Многие отмечают, что малыш очень красивый и его можно снимать в рекламе.

19 декабря Ева поделилась трогательным фото с наследником. В кадре она улыбается, глядя на малыша, который улыбается ей в ответ. Сантьяго исполнилось полгода, поэтому актриса публично обратилась к нему с нежной речью в соцсети. «Мой сладкий ангел, тебе сегодня 6 месяцев, а такое чувство, что ты только вчера родился! Хотя я не могу вспомнить свою жизнь без тебя. Твой смех растопил мое сердце так сильно, что ты об этом наверное никогда не узнаешь. Я люблю тебя, мой красавец!», — написала Лонгория.

Пользователи соцсети были растроганы не только из-за слов девушки, но и из-за снимка. «Так мило! Лучшие улыбки!», «Какая удивительная фотография матери и сына», «Круто, такая милая и красивая картинка! Это лишает дара речи!», «Это восхитительно! Этому малышу повезло, у него красивая мама», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Ева заметно поправилась за время беременности. Не так давно она приступила к тренировкам в спортзале, чтобы вернуться в форму.