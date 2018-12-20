Капитан «Спартака» Денис Глушаков получил тренерскую лицензию
Жизнь капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова очень насыщенна и разнообразна. Пока большинство его коллег отдыхает за рубежом во время межсезонья Денис грызет гранит науки. Он прошел обучение в Академии тренерского мастерства. Причем учился он в Академии полтора года.
«Получил лицензию тренера категории А. Большое спасибо всем преподавателям. У нас была отличная группа! После завершения карьеры будем добиваться успеха в новом поприще», — заявил футболист.
Интересно, что вместе с ним обучение проходили и другие звездные футболисты. На совместной фотографии, например, можно увидеть Александра Кержакова, который сейчас борется за ребёнка с бывшей супругой Миланой Тюльпановой. Также на снимке братья Комбаровы – Дмитрий и Кирилл, Роман Шишкин и Гекдениз Карадениз.
«Из него тренер, как из меня футболист «Барселоны», «Глушаков все будет хорошо! Ты еще докажешь стране на что способен», «Денис, если не получается играть, уйди, пожалуйста, и забери всю шайку. На вас вся страна смотрит, дети уже не понимают, что творится со «Спартаком». То, что мы рассказываем, какой был «Спартак» не соответствует реальности», — заметили в комментариях пользователи.