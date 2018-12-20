НОВОСТИ

Капитан «Спартака» Денис Глушаков получил тренерскую лицензию

Капитан «Спартака» Денис Глушаков получил тренерскую лицензию Денис Глушаков (Фото: Globallookpress.com)
После завершения карьеры футболиста он видит себя на мостике наставника.

Жизнь капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова очень насыщенна и разнообразна. Пока большинство его коллег отдыхает за рубежом во время межсезонья Денис грызет гранит науки. Он прошел обучение в Академии тренерского мастерства. Причем учился он в Академии полтора года.

больше по теме
Лена Миро сообщила о беременности жены Дениса ГлушаковаПопулярная блогерша не знает, кто является отцом ребенка супруги футболиста.

«Получил лицензию тренера категории А. Большое спасибо всем преподавателям. У нас была отличная группа! После завершения карьеры будем добиваться успеха в новом поприще», — заявил футболист.

Интересно, что вместе с ним обучение проходили и другие звездные футболисты. На совместной фотографии, например, можно увидеть Александра Кержакова, который сейчас борется за ребёнка с бывшей супругой Миланой Тюльпановой. Также на снимке братья Комбаровы – Дмитрий и Кирилл, Роман Шишкин и Гекдениз Карадениз.

«Из него тренер, как из меня футболист «Барселоны», «Глушаков все будет хорошо! Ты еще докажешь стране на что способен», «Денис, если не получается играть, уйди, пожалуйста, и забери всю шайку. На вас вся страна смотрит, дети уже не понимают, что творится со «Спартаком». То, что мы рассказываем, какой был «Спартак» не соответствует реальности», — заметили в комментариях пользователи.

Тэги:
«Спартак»Александр КержаковДенис Глушаков

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Капитан «Спартака» Денис Глушаков получил тренерскую лицензию
Интересно?
Поделись с друзьями: