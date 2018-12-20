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Собака Светланы Бондарчук стала героиней обложки глянца

Собака Светланы Бондарчук стала героиней обложки глянца Светлана Бондарчук. Фото: Global Look Press
Номер модного журнала впервые украсил питомец. Знаменитость тоже приняла участие в фотосессии, но главную роль уступила своей любимице.

Собака Светланы Бондарчук лабрадудль Фанни впервые за всю историю российских глянцевых изданий стала героиней обложки. Любимица звезды украсила новогодний номер одного из фэшн-журналов.

Модель также снялась в фотосессии, но главную роль отдала своему четвероногому другу. В кадре хозяйка со своей любимицей позируют в одинаковых пуловерах новогодней тематики из коллекции #СвязаныВместе от бренда «Цезарь» (Cesar).

Лабрадудль Фанни. Фото: Пресс-служба компании Mars

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Съемка была организована одним из известных брендов, который производит корм для домашних животных. Таким способом компания решила поблагодарить уходящий год Собаки и всех четвероногих друзей за их любовь и преданность.

Сегодня все больше ресторанов и магазинов в мегаполисах придерживаются политики «pet-friendly», не запрещая владельцам животных приходить с ними в общественные места.

Светлана Бондарчук часто берет с собой очаровательную Фанни на светские рауты и в салоны красоты. Стоит отметить, что хотя любимица знаменитости попала на обложку глянца впервые, она уже принимала участие в рекламе студии йоги и пилатеса.

Бондарчук, всячески поддерживает перемены в области стандартов красоты и общественных норм. «К примеру, модные издания все больше ориентированы на естественность, как следствие популярность набирают модели «plus-size», говорит ведущая. Она рада, что журналы стали приглашать животных в качестве моделей и место питомцев в образе жизни современных людей становится все более заметным. «Индустрия не стоит на месте, и мы вместе с ней!», резюмирует звезда.

Тэги:
домашние животныеСветлана Бондарчуксобаки

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Собака Светланы Бондарчук стала героиней обложки глянца
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