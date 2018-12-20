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«Встретились две доски»: Мария Погребняк показала, как обучается катанию на серфинге

«Встретились две доски»: Мария Погребняк показала, как обучается катанию на серфинге Мария Погребняк / фото: instagram.com
Звездная модель вместе со своим семейством находится на Мальдивах.

Супруга футболиста «Урала» Павла Погребняка, модель Мария Погребняк уехала вместе с мужем и детьми отдыхать на Мальдивы. В чемпионате страны по футболу сейчас перерыв и многие спортсмены уехали за границу, где весело проводят время в компании жен и подруг.

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На своей страничке в социальной сети Instagram Мария Погребняк поделилась смешным и курьезным видео. На кадрах она пытается обуздать доску для серфинга. Надо сказать, что получается у нее это с трудом. Доска высотой как Мария. Она очень тяжелая и модель никак не может с ней совладать. От порывов ветра Марию Погребняк покачивает в разные стороны.

«Даже не подозревала, что эти доски такие тяжёлые!» «Господи, Маша, брось ты ее. Она тебя раздавит сейчас», «Честно говоря вообще не смешно. Ужасно смотрится», «Маша, спасибо за такое смешное видео. Сразу себя представляешь в такой ситуации», «Умничка, самоирония», — отметили в комментариях подписчики.

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МальдивыМария ПогребнякПавел Погребняк

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«Встретились две доски»: Мария Погребняк показала, как обучается катанию на серфинге
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