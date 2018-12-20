Дракула, гремлин или гаргулья: поклонники гадают, что за мифическое существо живет на замке Галкина и Пугачевой

Юморист похвастался чудесной зимней сказкой на территории своей загородной резиденции.

Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой вне работы живут уединенной жизнью в деревне Грязи в Подмосковье. Здесь для своей семьи юморист отстроил чудесный замок с просторной территорией. Помимо внушительного дома в готическом стиле с колоннами, вытянутыми окнами, причудливыми скульптурами, на участке есть собственный уютный парк с лавочками, и даже копия Колизея. Максим Галкин похвастался видео, снятым на территории своего дворца, показав дом и постройки. Видеоряд дополнил красиво кружащийся снег, вековые сосны и каштаны, растущие на участке.

«О, медитация, теперь с натуральными цветом и звуком», — поделился артист.

Стало понятно, что Галкин получил истинное наслаждение от прогулки по собственным владениям, радуясь тишине, зимнему морозу и шороху снега. Особенно поклонников заинтересовал стартовый кадр, на котором запечатлена голова мифического существа. Они стали гадать, для чего юморист использовал в архитектуре этот элемент и что символизирует этот гротескный персонаж.

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«Максим, спросить, и не обидеть вас: чем мотивированны эти гремлины на вашем замке?», «Это у тебя в грязи такой монстр?», «Наверное, Максим с детства мечтал жить в сказочном замке и воплотил свою мечту в жизнь. Только вот может гаргулий не надо было ставить, все-таки нечисть», «Дом большой но скукота, ни души, так и умереть можно. Унылый видок, а эта жуткая голова как то вообще напоминает кадры из фильма «Дракула», — написали фолловеры юмориста в комментариях.