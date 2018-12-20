Дракула, гремлин или гаргулья: поклонники гадают, что за мифическое существо живет на замке Галкина и Пугачевой
Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой вне работы живут уединенной жизнью в деревне Грязи в Подмосковье. Здесь для своей семьи юморист отстроил чудесный замок с просторной территорией. Помимо внушительного дома в готическом стиле с колоннами, вытянутыми окнами, причудливыми скульптурами, на участке есть собственный уютный парк с лавочками, и даже копия Колизея. Максим Галкин похвастался видео, снятым на территории своего дворца, показав дом и постройки. Видеоряд дополнил красиво кружащийся снег, вековые сосны и каштаны, растущие на участке.
«О, медитация, теперь с натуральными цветом и звуком», — поделился артист.
Стало понятно, что Галкин получил истинное наслаждение от прогулки по собственным владениям, радуясь тишине, зимнему морозу и шороху снега. Особенно поклонников заинтересовал стартовый кадр, на котором запечатлена голова мифического существа. Они стали гадать, для чего юморист использовал в архитектуре этот элемент и что символизирует этот гротескный персонаж.