Звезда сериала «Ольга» Алина Алексеева рассказала о съемках в «черной» комедии
Как призналась актриса, сцены новогоднего фильма «Год Свиньи» приходилось снимать на тридцатиградусном морозе.
Актриса Алина Алексеева, хорошо известная российским любителям кино по роли Елены в сериале «Ольга», рассказала о съемках в новом фильме «Год Свиньи». «Черная» комедия, в которой артистка сыграла главную роль, рассказывает о том, как отмечают Новый год жители небольшого городка.
«Мы старались и страдали… Поэтому сильно жду премьеры, уверена, что мы страдали не зря и фильм зрителям понравится», – сообщила Алина Алексеева. Отметим, в прокат кинотеатров фильм не выйдет, премьера «Года Свиньи» состоится 27 декабря на платформе ТНТ-PREMIER.
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