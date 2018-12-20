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Звезда сериала «Ольга» Алина Алексеева рассказала о съемках в «черной» комедии

Звезда сериала «Ольга» Алина Алексеева рассказала о съемках в «черной» комедии ФОТО: Предоставлено каналом ТНТ
Как призналась актриса, сцены новогоднего фильма «Год Свиньи» приходилось снимать на тридцатиградусном морозе.

Актриса Алина Алексеева, хорошо известная российским любителям кино по роли Елены в сериале «Ольга», рассказала о съемках в новом фильме «Год Свиньи». «Черная» комедия, в которой артистка сыграла главную роль, рассказывает о том, как отмечают Новый год жители небольшого городка.

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В интервью порталу Teleprogramma.pro актриса рассказала, как проходили съемки новогодней картины. По ее словам, артистам и съемочной группе пришлось работать на пределе возможностей и выложиться по полной программе. Над некоторыми уличными сценами команда фильма работала в Балашихе, где в то время ударили лютые морозы, особенно холодно было в ночные смены в подмосковном лесу. Температура воздуха опускалась тогда до тридцати градусов ниже ноля, что сильно осложняло съемки. Но актриса уверена: несмотря на экстремальные погодные условия комедия удалась.

«Мы старались и страдали… Поэтому сильно жду премьеры, уверена, что мы страдали не зря и фильм зрителям понравится», – сообщила Алина Алексеева. Отметим, в прокат кинотеатров фильм не выйдет, премьера «Года Свиньи» состоится 27 декабря на платформе ТНТ-PREMIER.

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Алина Алексеевасериал

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Звезда сериала «Ольга» Алина Алексеева рассказала о съемках в «черной» комедии
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