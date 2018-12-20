Российские пограничники задержали 70 овец, пытавшихся нелегально пересечь границу
Животные пришли на территорию РФ без сопровождения людей.
В Ростовской области пограничники задержали более 70 овец, которые пытались «нелегально» пересечь российско-украинскую границу.
Как стало известно агентству «Интерфакс», животные пришли в Россию со стороны Украины без сопровождения людей, в обход пограничного пункта. При этом на российской территории отару овец ждал местный пастух.
Ростовские пограничники признали отару овец, пришедшую с территории Украины, собственностью России и поместили животных на 30-дневный карантин в местное фермерское хозяйство. В ближайшее время «нелегалов» осмотрят врачи и сделают им необходимые прививки.
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