Российские пограничники задержали 70 овец, пытавшихся нелегально пересечь границу

Животные пришли на территорию РФ без сопровождения людей.

В Ростовской области пограничники задержали более 70 овец, которые пытались «нелегально» пересечь российско-украинскую границу.

Как стало известно агентству «Интерфакс», животные пришли в Россию со стороны Украины без сопровождения людей, в обход пограничного пункта. При этом на российской территории отару овец ждал местный пастух.

Сотрудники правоохранительных органов сразу задержали мужчину и тот уже позже признался, что его сосед дал ему денег, чтобы тот достал ему несколько десятков овец.

Ростовские пограничники признали отару овец, пришедшую с территории Украины, собственностью России и поместили животных на 30-дневный карантин в местное фермерское хозяйство. В ближайшее время «нелегалов» осмотрят врачи и сделают им необходимые прививки.

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