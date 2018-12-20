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Редкое фото: Эмин Агаларов показал, как выглядел в юности

Редкое фото: Эмин Агаларов показал, как выглядел в юности Эмин Агаларов. фото: globallook.com
По мнению поклонников, с годами артист только похорошел.

Эмин Агаларов неделю назад отпраздновал свой день рождения. Певцу исполнилось 39 лет. Близкие и коллеги поздравили мужчину со знаменательным событием. Отметим, что недавно он женился на модели Алене Гавриловой. А несколько месяцев спустя появились слухи, что девушка беременна. Артист не стал молчать и подтвердил, что скоро снова станет папой. У него уже подрастают дети от первой жены, с которой он развелся в 2015 году.

В преддверии Нового года Эмин загружен работой, а также регулярно посещает спортзал. Однако 20 декабря он предался воспоминаниям. Певец поделился архивным фото, на котором он запечатлен в 18 лет. В кадре Агаларов позирует дома в джинсах и черной футболке. «Good morning 1997. Я так и не понял, куда улетели все эти годы?», — написал он. Похоже, что артисту сложно осознать, что снимок был сделан более 20 лет назад.

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Поклонники пришли в восторг от этой фотографии. Многие отметили, что в то время сложно было найти джинсы. По мнению пользователей соцсети, с годами Эмин стал выглядеть только лучше. «Симпатичный какой, красавчик», «Сколько бы вам не было лет, всегда душой будьте молодым!», «У вас были джинсы пирамиды, а я так и не смогла достать их», «С годами только лучше», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Агаларов родился в Баку в семье предпринимателя. С 1994 года по 2001 год он проживал в США, где учился в колледже.

фото: instagram.com/eminofficial/
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архивные фото звездЭмин Агаларов

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Редкое фото: Эмин Агаларов показал, как выглядел в юности
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