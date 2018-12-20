Редкое фото: Эмин Агаларов показал, как выглядел в юности
Эмин Агаларов неделю назад отпраздновал свой день рождения. Певцу исполнилось 39 лет. Близкие и коллеги поздравили мужчину со знаменательным событием. Отметим, что недавно он женился на модели Алене Гавриловой. А несколько месяцев спустя появились слухи, что девушка беременна. Артист не стал молчать и подтвердил, что скоро снова станет папой. У него уже подрастают дети от первой жены, с которой он развелся в 2015 году.
В преддверии Нового года Эмин загружен работой, а также регулярно посещает спортзал. Однако 20 декабря он предался воспоминаниям. Певец поделился архивным фото, на котором он запечатлен в 18 лет. В кадре Агаларов позирует дома в джинсах и черной футболке. «Good morning 1997. Я так и не понял, куда улетели все эти годы?», — написал он. Похоже, что артисту сложно осознать, что снимок был сделан более 20 лет назад.