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Тимати отреагировал на похвалу Владимира Путина

Тимати отреагировал на похвалу Владимира Путина Тимати/Фото: Instagram
Рэпер горд, что президент высоко оценил его талант артиста.

Во время традиционной пресс-конференции президента России Владимира Путина разговор зашел о рэперах и гонениях на них. Напомним, что были отменены сразу несколько концертов в разных городах. Глава государства в курсе последних событий. Он напомнил, что среди его доверенных лиц также был рэпер – это Тимати. По словам главы государства, Тимати очень хороший артист.

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На своей страничке в социальной сети Instagram Тимати опубликовал фрагмент пресс-конференции Путина, где он как раз говорит о нем. «Спасибо за оказанное доверие и за высокую оценку. Лучший», — заявил рэпер.

«Президент знает, что говорит», «Молодец Тимур, завоевать доверие Путина дорогого стоит», «Красавчик Тимати! Самый адекватный, публичный человек, которого наблюдаю в социальных сетях! Дагестан с тобой», «Вот это и есть большой успех! Когда сам президент дает тебе респект», — заметили в комментариях пользователи.

Тэги:
Владимир Путинпресс-конференцияТимати

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Тимати отреагировал на похвалу Владимира Путина
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