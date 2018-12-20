Путин высказался о возврате к СССР
Тем не менее, он подчеркнул, что так как прошлый опыт имеет не только отрицательные стороны, но и положительные, то достичь справедливого распределения ресурсов, справедливого отношения к гражданам, живущих за чертой бедности, возможно и над этим сейчас государство работает.
«Социальная сфера и справедливое отношение эта задача была и есть», — заявил лидер России, добавив, что именно на эти цели направлены национальные проекты.
Путину уже приходилось отвечать на вопрос, возможно ли вернуться к социализму. Историческое прошлое президент называет сложным, героическим, созидательным и трагическим, но реставрация СССР невозможна. Тем не менее, все перечеркивать нельзя и необходимо внедрять позитивный опыт исторического прошлого, пишет сайт Dni.ru.
Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что лидер России ответил на вопросы о своем отношении к рэп-исполнителям, а также рассказал о своих матримониальных планах.