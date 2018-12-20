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Путин высказался о возврате к СССР

Путин высказался о возврате к СССР Владимир Путин. Фото: KREMLIN.RU
Президент России ответил на вопрос журналистов о возможности возрождения социализма в России в рамках большой пресс-конференции по итогам года.

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Во время большой пресс-конференции, которая традиционно проводится в конце года, чтобы подбить итоги, Владимиру Путину задали вопрос, возможно ли возрождение социализма в России и возврат к СССР. Глава государства отметил, что на данный момент в обществе произошли серьезные преобразования и стопроцентный возврат к той форме управления невозможен.

Тем не менее, он подчеркнул, что так как прошлый опыт имеет не только отрицательные стороны, но и положительные, то достичь справедливого распределения ресурсов, справедливого отношения к гражданам, живущих за чертой бедности, возможно и над этим сейчас государство работает.

«Социальная сфера и справедливое отношение эта задача была и есть», — заявил лидер России, добавив, что именно на эти цели направлены национальные проекты.

Путину уже приходилось отвечать на вопрос, возможно ли вернуться к социализму. Историческое прошлое президент называет сложным, героическим, созидательным и трагическим, но реставрация СССР невозможна. Тем не менее, все перечеркивать нельзя и необходимо внедрять позитивный опыт исторического прошлого, пишет сайт Dni.ru.

Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что лидер России ответил на вопросы о своем отношении к рэп-исполнителям, а также рассказал о своих матримониальных планах.

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Большая пресс-конференция Путина 2018

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Путин высказался о возврате к СССР
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