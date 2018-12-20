Алексей Ягудин будет бесплатно обучать детей фигурному катанию

Олимпийский чемпион даст несколько часовых занятий.

Известный российский фигурист, Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин на своей страничке в социальной сети Instagram рассказал о том, что он даст несколько бесплатных уроков всем желающим заняться фигурным катанием. Необходимо записаться в школу мастера, чтобы получить уроки и увидеть мастер-класс чемпиона.

По словам Ягудина, помогать в обучении ребят ему будут профессиональные тренеры. Занятия будут проходить три раза в неделю в будние и выходные дни. При этом фигурист особенно подчеркнул, что все занятия бесплатные.

«Браво! Занятия бесплатные. Молодцы, спасибо вам, а то у других… Ещё что-то говорят про вас. Вы – лучший», «Как классно! Жаль, что я живу далеко, в нашем городе фигурное катание вообще слабо развито. Слава богу, катки заливают. Завидую, кто попадёт в школу фигурного катания с вами», «Если серьезно, то очень хорошая, позитивная фотография. Всё-таки мужчину украшают не шрамы, а дети. Удачи вам!» — заметили в комментариях пользователи.