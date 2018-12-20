Ариана Гранде заставила своих музыкантов надеть чудаковатые свитшоты со снежинками

Певица создала праздничное настроение на популярном шоу с Джимми Фэллоном.

Ариана Гранде открыла сезон предновогодних выступлений, появившись в ночном шоу Джимми Фэллона (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon) в соответствующем наряде. Она задала предпраздничный тон программе, придя в красном свитшоте со снежинками и клетчатом шарфе. Своих музыкантов 25-летняя звезда также заставила нарядиться в аналогичные комплекты, дополнив их белыми водолазками. Как пошутил ведущий, они выглядели чудаковато, но празднично.

Американское ночное ток-шоу , организованное Джимми Фэллоном, показывают на канале NBC. Оно очень популярно в США и гостями становятся самые востребованные и рейтинговые звезды. Публика приняла певицу и актрису с восторгом. Она исполнила несколько своих песен, в том числе хит «Can u».

«Я просто хочу петь, вот и все. Спасибо Fallontonight, что оказываете мне каждый раз эту честь», — поделила Ариана в Instagram.

Если не считать разочарований в личной жизни, Ариана рассталась с бойфрендом Питом Дэвидсоном, этот год в профессиональном плане был крайне удачным для 25-летней звезды.Она побила многолетний рекорд певицы Адель ее хита «Hello» , который за пять дней собрал сто миллионов просмотров. Клип Арианы на песню «Thank U» достиг этой планки за четыре дня. Кроме того, авторитетный британский журнал New Musical Express в своей рейтинг 50 лучших треков года поставил на первое место «No Tears Left To Cry» Гранде.