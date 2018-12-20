Лолита Милявская рассказала о необратимых изменениях в организме

Певица во всеуслышание высказалась на сцене о своем климаксе.

В ноябре Лолита Милявская отметила свое 55-летие. Одна из самых ярких артисток российской эстрады не сдается под натиском возраста: продолжает радовать поклонников выступлениями и часто появляется на публике в дерзких нарядах. Правда, для церемонии вручения премии «Высшая лига» Лолита выбрала совсем другой образ. На сцену певица поднялась в строгом и элегантном черном платье. Когда ведущая церемонии Настя Ивлеева засыпала звезду комплиментами, назвав ее «потрясающей и смелой» женщиной.

больше по теме Ясновидящая предрекла Лолите скорый закат карьеры По словам эксперта, известная певица покинет сцену уже через несколько лет.

«Думаю, что до моих 15 сантиметров вы уже разносили тут», – высказалась Анастасия о высоких каблуках, на которых явилась на мероприятие и сама. Фраза о единицах измерения вызвала у Лолиты совсем иные ассоциации. Видимо, имея в виду свою интимную жизнь, исполнительница во всеуслышание заявила: «У меня просто климакс, поэтому мне уже что 15, что 30 сантиметров!»

Как напоминает сайт «Дни.ру», около 50 лет у женщин могут происходить необратимые возрастные изменения в организме. Заметно меняется тело, растет вес, появляются морщины и редеют волосы. Другими неизбежными признаками менопаузы являются угасание функции деторождения и снижение влечения к противоположному полу, которое может возникать из-за гормональных сбоев и психологических проблем.