Светлана Светикова показала подросшего сына Кристиана

Певица призналась, что ее полуторагодовалый наследник уже очень мудрый.

Звезде мюзикла «Нотр-Дам де Пари» Светлана Светикова в прошлом году стала мамой во второй раз. Своему супруг Алексею Полищуку она подарила еще одного сына — Кристиана. Также они воспитывают пятилетнего мальчика Милана. Певица призналась, что вторые роды прошли нелегко, но она справилась. Старший наследник познакомился с братиком, когда малыша принесли домой. Сама артистка отмечает, что ее сыновья очень похожи друг на друга.

Светлана быстро пришла в форму после родов. Уже через несколько месяцев после радостного события она вышла в свет и продемонстрировала стройную фигуру в стильном платье. Сейчас она уже вернулась к работе и совмещает карьеру и материнство. На днях артистка поделилась трогательными снимками, на которых запечатлен ее младший наследник. В кадре Кристиан в серых спортивных штанишках ползает по кровати. На другом фото его обнимает и целует мама. Певица призналась, что на некоторое время «выпала» из жизни и не делала публикаций в соцсетях, но теперь намерена вновь радовать поклонников.

Светикова поделилась историей, которая произошла с ней на днях. По словам знаменитости, у нее в поселке отключили электроэнергию, и она поспешила позвонить мужу. Девушка из-за усталости была довольна резка с возлюбленным. «Откинула телефон на диван … Выдохнула. И тут Кристиан встал, пошел к телефону и принес мне его обратно. Посмотрел на меня таким взглядом, мол „Мам, ты чего??? Зачем ты ведешь себя, как глупенькая девочка?“ Вот прям прочитала это в его глазах. Тянет мне телефон и говорит: „Папа“. Я тут же перезвонила Леше и мы продолжили разговор, но уже совершенно в другом ключе», — рассказала Светлана. Она призналась, что поразилась тому, какой мудрый у нее подрастает сын.