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Светлана Светикова показала подросшего сына Кристиана

Светлана Светикова показала подросшего сына Кристиана Светлана Светикова с младшим сыном. фото: instagram.com/svetikova_music/
Певица призналась, что ее полуторагодовалый наследник уже очень мудрый.

Звезде мюзикла «Нотр-Дам де Пари» Светлана Светикова в прошлом году стала мамой во второй раз. Своему супруг Алексею Полищуку она подарила еще одного сына — Кристиана. Также они воспитывают пятилетнего мальчика Милана. Певица призналась, что вторые роды прошли нелегко, но она справилась. Старший наследник познакомился с братиком, когда малыша принесли домой. Сама артистка отмечает, что ее сыновья очень похожи друг на друга.

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Светлана Светикова впервые вышла в свет после родов и похвасталась стройной фигурой в элегантном платье34-летняя певица в конце сентября стала мамой во второй раз. Вчера Светлана Светикова посетила столичный ресторан, где отметили День мюзикла. Несмотря на то, что после родов прошло всего около двух месяцев, артистка успела вернуть себе прежние формы.
Светлана быстро пришла в форму после родов. Уже через несколько месяцев после радостного события она вышла в свет и продемонстрировала стройную фигуру в стильном платье. Сейчас она уже вернулась к работе и совмещает карьеру и материнство. На днях артистка поделилась трогательными снимками, на которых запечатлен ее младший наследник. В кадре Кристиан в серых спортивных штанишках ползает по кровати. На другом фото его обнимает и целует мама. Певица призналась, что на некоторое время «выпала» из жизни и не делала публикаций в соцсетях, но теперь намерена вновь радовать поклонников.

Светикова поделилась историей, которая произошла с ней на днях. По словам знаменитости, у нее в поселке отключили электроэнергию, и она поспешила позвонить мужу. Девушка из-за усталости была довольна резка с возлюбленным. «Откинула телефон на диван … Выдохнула. И тут Кристиан встал, пошел к телефону и принес мне его обратно. Посмотрел на меня таким взглядом, мол „Мам, ты чего??? Зачем ты ведешь себя, как глупенькая девочка?“ Вот прям прочитала это в его глазах. Тянет мне телефон и говорит: „Папа“. Я тут же перезвонила Леше и мы продолжили разговор, но уже совершенно в другом ключе», — рассказала Светлана. Она призналась, что поразилась тому, какой мудрый у нее подрастает сын.

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Светлана Светикова показала подросшего сына Кристиана
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