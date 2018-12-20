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Сергей Шнуров презентовал новый клип группы «Ленинград» на песню «Золото»

Сергей Шнуров презентовал новый клип группы «Ленинград» на песню «Золото» Сергей Шнуров/globallook.com
Главная героиня превращается на кадрах в зверя, как только видит драгоценный металл.

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров на своей страничке в социальной сети Instagram презентовал новый клип команды на песню «Золото». На кадрах можно увидеть, как коротко стриженная блондинка превращается в зверя, как только видит золото.

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В клипе есть, в частности, такие слова: «Все бабы любят бабки и в фитнессе потея, на маникюре лапки мы тянем богатея». Продюсером клипа стал Илья Найшуллер, а режиссёром и сценаристом выступил Ладо Кватания.

«Голос у неё надоедливый. К этому клипу совсем другой голос нужен», «Последние треки группировки заходят не с первого раза. Но клип — пушка!» «Серёга Шнуров стал снимать очень крутые клипы! Респект режиссеру!» «Почему-то не захотелось мгновенно посмотреть на Ютубе. Наверное, ещё не прошло отравление клипом «Цой», «Одна у нас отрада на годы и века. Нам слушать, видеть надо деяния Шнура. Мы будем веселиться, бухать, курить, гулять. Нам надо вникнуть ясно, что Шнур хотел сказать», — заявили в комментариях поклонники Сергея Шнурова.

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"Ленинград"новый клипСергей Шнуров

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Сергей Шнуров презентовал новый клип группы «Ленинград» на песню «Золото»
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