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«Если все рушится, надо уходить»: Ани Лорак рассказала о бессмысленных отношениях

«Если все рушится, надо уходить»: Ани Лорак рассказала о бессмысленных отношениях Ани Лорак. Фото: Global Look Press.Anatoly Lomokhov
Украинская певица Ани Лорак подала на развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Уходящий год стал для украинской певицы Ани Лорак богатым на события: она не только запустила новое шоу и провела большой гастрольный тур, но и стала наставницей вокального проекта «Голос» на Первом канале. Однако в личной жизни певица переживает не самый простой период: Ани подала на развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого родила дочку Софию. Говоря о том, как поменялись ее взгляды за прошедший год певица призналась, что распрощалась с иллюзиями и перестала ощущать себя жертвой.

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«Свои интересы — на двадцать пятом месте. Никто и никогда не сможет унизить меня, травмировать», — отметила певица, добавив, что впервые осознала то, что бессмысленно удерживать отношения, у которых нет будущего. «Если все рушится, надо уходить», — заверила исполнительница.

«Если мужчина любит женщину, он ее ценит и понимает. Если нет — то речь точно не про любовь. А тогда зачем? Мы пришли на Землю, чтобы быть счастливыми. Оставляю только положительные эмоции и правильных людей — тех, кто со мной на одной волне», — приводит «Комсомольская правда» слова Ани Лорак со ссылкой на «Караван историй».

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«Если все рушится, надо уходить»: Ани Лорак рассказала о бессмысленных отношениях
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