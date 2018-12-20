«Если все рушится, надо уходить»: Ани Лорак рассказала о бессмысленных отношениях
Уходящий год стал для украинской певицы Ани Лорак богатым на события: она не только запустила новое шоу и провела большой гастрольный тур, но и стала наставницей вокального проекта «Голос» на Первом канале. Однако в личной жизни певица переживает не самый простой период: Ани подала на развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого родила дочку Софию. Говоря о том, как поменялись ее взгляды за прошедший год певица призналась, что распрощалась с иллюзиями и перестала ощущать себя жертвой.
«Если мужчина любит женщину, он ее ценит и понимает. Если нет — то речь точно не про любовь. А тогда зачем? Мы пришли на Землю, чтобы быть счастливыми. Оставляю только положительные эмоции и правильных людей — тех, кто со мной на одной волне», — приводит «Комсомольская правда» слова Ани Лорак со ссылкой на «Караван историй».