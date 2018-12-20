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Яна Поплавская пожаловалась на адские пробки на дорогах Москвы

Яна Поплавская пожаловалась на адские пробки на дорогах Москвы Яна Поплавская / фото: globallook.com
Звездная актриса в шутку заявила, что ей придется теперь жить в машине.

Сейчас в Москве и других российских городах царит предновогодняя суета. На дорогах крупных мегаполисов чуть ли не круглосуточно можно наблюдать огромные пробки. Особенно большие затруднения движения в Москве. С пробками приходится мириться и звездам, которые теряют огромное количество времени, пока стоят в заторах.

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На своей страничке в социальной сети Instagram на пробки пожаловалась актриса Яна Поплавская. «Теперь буду жить в машине, раньше жила в самолетах и поездах, теперь в машине, и только фонари освещают мой нелегкий путь в страшных московских пробках. Люди, почему каждый год этот ад?» — заявила она.

«Нелегка жизнь актрисы. Держитесь. Конечно, дома всегда хорошо и жаль времени на длительные ожидания в пути», «Придется купить свой собственный вертолет, и всего делов-то», «Яночка, ко мне приезжайте! Пробок нет! И после обеда людей нет! Все в Москве! На заработках!», «Держитесь, моя дорогая. Наш город не просто тяжелый. Иногда он адский! Праздники. Немножко осталось и будем тихо жить в перерыве между бегством жизни», — заметили в комментариях пользователи.

Тэги:
Москваогромные пробкиЯна Поплавская

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Яна Поплавская пожаловалась на адские пробки на дорогах Москвы
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