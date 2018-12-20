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От Ивана Краско отказалась старшая дочь

От Ивана Краско отказалась старшая дочь Фото: КП/Олег Золото
Наследница народного артиста России работает кондуктором в его родной деревне.

Уходящий год выдался для актера Ивана Краско непростым. Общественность активно обсуждала слухи об изменах его супруги, молодой актрисы Натальи Шевель, а в октябре трехлетний брак пары был официально расторгнут. 88-летний артист решил воссоединиться с другой своей избранницей Натальей Вяль, которая родила ему сыновей Ивана и Федора. Сейчас бывшие супруги живут под одной крышей: Краско переехал к Вяль из квартиры своего покойного сына, где он жил с четвертой женой.

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Пока Иван Иванович по настоянию своего директора не комментирует известия о своем разводе и переезде, однако накануне стало известно еще об одном малоприятном событии в его жизни. Как выяснилось, от артиста отказалась его старшая дочь Галина, которая родилась у него и его первой жены Екатерины Ивановой. Наследница Краско проживает в его родной деревне Вартемяги, работает кондуктором в общественном транспорте. Отец неоднократно помогал ей материально, отмечает «Собеседник». Но в последний раз, когда он привез дочери конверт с деньгами, женщина огорошила его, заявив, что поменяла отчество.

«Какая я тебе дочь, Иван Иванович? Ты меня не воспитывал», – упрекнула Краско старшая дочь.

Напомним, помимо дочери от первого брака и двоих сыновей от третьего у народного артиста России есть дочь Юлия, которую родила ему вторая жена Кира. Также у супругов был сын Андрей, скончавшийся на съемках в Одессе в 48 лет.

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Иван Краско

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От Ивана Краско отказалась старшая дочь
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