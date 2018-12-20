Ольга Бузова устроила фотосессию с домашними свиньями

Звездная певица считает этих животных «каким-то чудом».

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова на своей страничке в социальной сети Instagram призналась, что до Нового года у нее очень напряженный график. Звезда будет много работать вплоть до 31 декабря. Однако она нашла все-таки окно в своем графике и поучаствовала в забавной фотосессии с мини-пигами, домашними карликовыми свиньями. Следующий год в России, как известно, свиньи.

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«Так, смотришь на это видео и хоть немного чувствуешь приближение Нового года. Эти мини-пиги просто чудо какое-то», — отметила Бузова.

«Это все очень забавно, только странно любить колбасу и в то же время гладить поросят и говорить, какие они милые. Очень уважаю Ольгу, но этого видео мне не понять», «Такая нежная и искренняя. Люблю твою улыбку», «Не думал, что мини-пиги настолько забавные», «Не люблю свинтусов, хоть и маленькие вроде прикольные, а все равно неприятные. А ты красотка, как всегда!» — заметили в комментариях пользователи.