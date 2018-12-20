Алексей Воробьев признался, что забыл, как любил в детстве зиму

Певец выложил фото из снежного Усть-Каменогорска.

Певец Алексей Воробьев в своем аккаунте в Instagram выложил фото из Усть-Каменогорска, куда он приехал выступать. На фото он на фоне заснеженной улицы. Певец написал, он понял, что забыл, как любил раньше зиму.

«Живя в больших мегаполисах, не видя настоящей зимы, я забыл, что раньше так сильно любил ее, когда был ребенком», — заявил Воробьев. После этого певец опубликовал еще один снимок на фоне снега и даже видео, как он сбрасывает снег с ветки. Судя по всему, снежная зима сильно порадовала исполнителя.

Поклонники отметили в комментариях, что тоже многие из них любят снег. Другие заявили, что предпочли бы все-таки более теплые края. «Самое прекрасное — это счастливые воспоминания детства», «Круто, а у нас в Сочи нет почти снега, только на Красной поляне», «Алексей, нужно было ехать на 100 км подальше, в Риддер. Вот у нас реальная сказка! А снега в два раза больше, чем в Усть-Каменогорске», — написали поклонники в комментариях.