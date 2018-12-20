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Санта на стиле: Барак Обама в джинсах попробовал себя в роли новогоднего волшебника

Санта на стиле: Барак Обама в джинсах попробовал себя в роли новогоднего волшебника @abcnews
Бывший президент США приехал с мешком подарков в детскую больницу.

44-й президент США готовится написать мемуары и продолжает активно заниматься политикой и общественной деятельностью. Накануне он явился в детскую Национальную больницу на северо-западе Вашингтона, где попробовал себя в роли Санта Клауса.

При этом бывший глава США был в джемпере и джинсах, ограничившись колпаком Санты и мешком с подарками. После этого политика стали называть «джинсовым Санта», отметив, что это новый стиль и современных подход в изображении главного новогоднего волшебника. В холле медучреждения собралась толпа, вместе с которой политик спел рождественскую песню. Обама танцевал и даже пытался изобразить походку главного волшебника «вразвалочку».

Также он заглянул в некоторые палаты, где лежали детки, прикованные к кровати, которые не смогли увидеть его в холле. Как сообщает E! Online, мешок с подарками «джинсового Санты» быстро опустел.


Тэги:
Барак ОбамаНовый годРождествоСанта Клаус

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Санта на стиле: Барак Обама в джинсах попробовал себя в роли новогоднего волшебника
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