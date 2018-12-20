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Певцов заявил, что Ольга Дроздова теперь будет ходить на работу пешком

Певцов заявил, что Ольга Дроздова теперь будет ходить на работу пешком Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов / фото: globallook.com
В Москве после реставрации открылось историческое здание театра «Современник».

Известный актер Дмитрий Певцов безумно счастлив, что театр «Современник» после реставрации здания вернулся на Чистопрудный бульвар. На своей страничке в социальной сети Instagram актер разместил снимок, на котором находится в обществе своей супруги Ольги Дроздовой и актера «Современника» Рашида Низаметдинова.

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«Ура, товарищи! Ольга теперь сможет ходить на работу пешком», — заявил Певцов. Дело в том, что дом, где живет известный актер с женой, находится рядом с «Современником», в котором трудится Ольга Дроздова.

«Ходить на работу пешком — это счастье! С возвращением!», «А мы-то, зрители, как рады! Билеты в кармане на январь», «Какие вы лапочки, обожаю вашу красивую семейную пару. Олечка самая восхитительная», «Вы наконец-то сбрили бороду. Прямо помолодели лет на десять. Ну не идёт вам борода и седина», «Ольга выше всяких представлений о женской красоте и привлекательности! Браво, Дмитрий!» — отметили в комментариях пользователи.

Тэги:
"Современник"Дмитрий ПевцовОльга Дроздова

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Певцов заявил, что Ольга Дроздова теперь будет ходить на работу пешком
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