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Звезда «Игры престолов» считает, что в финале сериала никто не выживет

Звезда «Игры престолов» считает, что в финале сериала никто не выживет Ричард Мэдден рассказал, чем кончится "Игра престолов".http://www.globallookpress.com
Актер Ричард Мэдден сделал свой прогноз по поводу окончания легендарной саги.

Актер Ричард Мэдден, игравший Робба Старка в сериале «Игра престолов», сделал свой прогноз по поводу финала киносаги. Он уверен, что ни один из главных героев сериала не выживет в финале.

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Было-стало: как изменились герои сериала «Игра престолов»«Игра престолов» — один из самых зрелищных сериалов нашего времени. Весь мир с нетерпением ждет заключительный восьмой сезон. Чтобы немного скрасить ожидание, Telepogramma.pro вспомнила, как выглядели актеры в 2009 году, когда все только начиналось.

Его персонаж Робб Старк запомнился ужасным концом вместе с несколькими членами семьи во время «Красной свадьбы» — он умер трагически и неожиданно. Этим, в целом, известен сериал, поскольку главные герои часто умирают там в тот момент, когда зрители этого не ждут. Актер считает, что это случится и с остальными полюбившимися публике персонажами.

Как передает Dailymail, Мэдден считает, что в финале «будут летать три дракона, а все остальные будут мертвы». Отметим, что исследователи, которые смотрели все 67 эпизодов, выяснили, какие черты делают персонажей потенциальными жертвами. Оказалось, что женщины имеют большие шансы выжить в этом сериале, а знатное происхождение их уменьшает.

Тэги:
"Игра Престолов"

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Звезда «Игры престолов» считает, что в финале сериала никто не выживет
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