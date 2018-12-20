Звезда «Игры престолов» считает, что в финале сериала никто не выживет

Актер Ричард Мэдден сделал свой прогноз по поводу окончания легендарной саги.

Актер Ричард Мэдден, игравший Робба Старка в сериале «Игра престолов», сделал свой прогноз по поводу финала киносаги. Он уверен, что ни один из главных героев сериала не выживет в финале.

Его персонаж Робб Старк запомнился ужасным концом вместе с несколькими членами семьи во время «Красной свадьбы» — он умер трагически и неожиданно. Этим, в целом, известен сериал, поскольку главные герои часто умирают там в тот момент, когда зрители этого не ждут. Актер считает, что это случится и с остальными полюбившимися публике персонажами.

Как передает Dailymail, Мэдден считает, что в финале «будут летать три дракона, а все остальные будут мертвы». Отметим, что исследователи, которые смотрели все 67 эпизодов, выяснили, какие черты делают персонажей потенциальными жертвами. Оказалось, что женщины имеют большие шансы выжить в этом сериале, а знатное происхождение их уменьшает.