Александр Овечкин предложил подраться звезде НХЛ канадцу Сидни Кросби

В Национальной хоккейной лиге состоялось одно из главных противостояний сезона. Команда «Вашингтон Кэпиталз», за которую играет россиянин Александр Овечкин, встретилась с «Питтсбургом», где выступает канадец Сидни Кросби. В этой встрече победу одержали «пингвины», счет 2:1.

Sidney Crosby and Alex Ovechkin continuing the rivalry with some exchanges from the bench pic.twitter.com/A8n19v5loy

— Brady Trettenero (@BradyTrett) 20 декабря 2018 г.