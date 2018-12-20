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Александр Овечкин предложил подраться звезде НХЛ канадцу Сидни Кросби

Александр Овечкин предложил подраться звезде НХЛ канадцу Сидни Кросби Александр Овечкин / фото: instagram.com
Два самых известных хоккеиста лиги устроили словесную перепалку.

В Национальной хоккейной лиге состоялось одно из главных противостояний сезона. Команда «Вашингтон Кэпиталз», за которую играет россиянин Александр Овечкин, встретилась с «Питтсбургом», где выступает канадец Сидни Кросби. В этой встрече победу одержали «пингвины», счет 2:1.

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В матче было сразу несколько драк. Так, уже в первом периоде отношения стали выяснять форвард «Вашингтона» Томас Уилсон и защитник «Питтсбурга» Джейми Олексяк. Вскоре в словесную перепалку вступили и лидеры команд.

Кросби спросил Овечкина, почему он не подрался с Олесяком, намекая, что тот сможет его без проблем победить в драке на льду. На это Овечкин ответил: «Почему бы тебе не подраться со мной? Заткнись, хватит болтать».

Отметим, что в этом матче Овечкин прервал свою серию из тринадцати встреч, в которых он набирал очки по системе гол плюс пас, сообщает «Спорт-Экспресс».

Александр Овечкин на данный момент является главным снайпером в НХЛ. Игрок, скорее всего, по итогам чемпионата получит «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата. На данный момент отрыв Овечкина от преследователей достаточно солидный. Кстати, сейчас специалисты гадают, сможет ли Овечкин побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб, забитых в НХЛ. Эксперты считают, что если россиянин продолжит забивать шайбы такими же темпами, то через шесть лет сможет превысить результат Гретцки. Этот рекорд в НХЛ считается вечным. Его практически нереально побить.

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Александр ОвечкинНХЛСидни Кросби

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Александр Овечкин предложил подраться звезде НХЛ канадцу Сидни Кросби
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