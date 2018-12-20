Многодетная Жиркова делится с беременной Лопыревой советами по воспитанию детей

Виктория Лопырева приняла участие в новогодней фотосессии, примерив платье от Инны Жирковой.

Еще осенью в прессе появилась информация о том, что экс-возлюбленная «Золотого голоса России» Николая Баскова — 35-летняя Виктория Лопырева — находится в интересном положении. При этом сам певец уверял, что с моделью они расстались еще в январе. С тех пор исполнитель практически не интересовался личной жизнью бывшей избранницы и не знал о ее беременности.

Имя отца своего первенца Виктория Лопырева до сих пор держит в тайне. Светская львица призналась, что ее возлюбленный не относится к миру шоу-бизнеса. После того, как модель объявила о своем интересном положении, ее близкая подруга Инна Жиркова призналась, что одной из первых узнала о беременности Лопыревой. Супруга футболиста Юрия Жиркова сама воспитывает троих детей: в 2008 году на свет появился сын Дмитрий, спустя два года она родила дочку Милану. В 2015 году модель подарила возлюбленному второго сына.

«Сейчас, когда Вика открыла свою тайну, мы решили поделиться и нашей совместной дружеской фотосессией, которую мы сделали для моего ателье-бренда. Вике очень идет беременность. Конечно, по ее просьбе я делюсь с ней советами о материнстве, все-таки опыт в этом у меня немаленький», — приводит «Комсомольская правда» слова Инны Жирковой.

В новогодней фотосессии Виктория Лопырева примерила платья, которые были сшиты по заказу ее подруги. Модель едва могла скрыть округлившийся животик.